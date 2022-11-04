Путін підписав закон про мобілізацію громадян з незакритою судимістю

В Росії триває мобілізація. Очільник Кремля Путін підписав закон, який дозволяє мобілізувати громадян із незакритою судимістю.

Відповідний документ оприлюднив російський “Телеканал Дождь”.

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В поясненні йдеться, що фюрер підписав закон, який дозволяє мобілізувати громадян із незнятою чи непогашеною судимістю за деякі тяжкі злочини.

"Призову на військову службу з мобілізації не підлягатимуть громадяни з незнятою чи непогашеною судимістю за злочини проти статевої недоторканності неповнолітнього, вчинення теракту, захоплення заручників, організацію незаконного збройного формування, викрадення повітряного, водного чи залізничного транспорту", - цитує телеканал пояснення в законі.

Мобілізація в Росії

У Росії після того, як начебто закінчилася офіційна часткова мобілізація, військкомати почали формувати загони з так званих "добровольців".

В першу чергу фюрер планував зібрати 300 тисяч росіян та відправити їх на війну. Проте згодом почала з'являтися інформація про те, що Путін намітив мобілізувати орієнтовно мільйон громадян. Звісно, публічно ці цифри в РФ не коментували.

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