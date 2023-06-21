Путін підставив сам себе: Подоляк розповів, навіщо роспропаганда поширює фейки про Залужного та Буданова

Росіяни постійно роблять вкидання про танки, які вони нібито знищили, про провал контрнаступу, про загибель тих чи інших військових керівників для того, щоб Україна та її західні партнери почали цитувати ці повідомлення і давати якісь додаткові коментарі.

Про це в ефірі телеканалу FREEDOM розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, ця мета, грубо кажучи, передбачає, що ми будемо заповнювати інформаційний простір повідомленнями про те, чи живий, умовно, Залужний: “Це очевидні речі для нас із вами — звичайно, живий”.

Подоляк зауважив, що Росія робить зараз п’ять речей: “По-перше, Росія показує, що вона дійсно може вирішувати якісь задачі, тобто грубо кажучи, російські спецслужби можуть вирішувати якісь важливі завдання і таким чином створювати додатковий спокій для аудиторії РФ, яка зараз в очікуванні наслідків війни на внутрішній території, знову ж таки, виходячи з того, що там відбувається — безпілотники, Бєлгород тощо”.

Другий складник, за словами радника Офісу президента, полягає в тому, що Росія хоче домінувати в інформаційному просторі і використовує для цього будь-які способи та будь-які можливості: “Раніше це була якась примітивна масштабна пропаганда, наприклад, про те, 24 лютого 2022 року вони повністю знищили наші Військово-морські сили, Військово-повітряні сили, наші системи ППО, всю техніку і продовжували це робити ще три місяці після цього”.

Подоляк розповів, що зараз росіяни намагаються знову повернутися до цієї гри, намагаючись поширювати ті чи інші інформаційні повідомлення, аби заповнити будь-які канали та стати домінувальною інформаційною ланкою, перш за все в європейських країнах.

Радник Офісу президента озвучив третій складник: “Всі ці панічні плітки мають викликати реакцію про те, що процеси хаотичні, важкі, що Росія знищує все керівництво, б’є по центрах ухвалення рішень із закликом змушувати Україну ухвалювати якісь інші рішення — не воювати на тих чи інших напрямках, бо нібито ми забираємо в них тих людей, які займаються плануванням”.

Четвертий складник є абсолютно очевидним, вважає Подоляк: “Російська політична еліта та російська інформаційна напівеліта переживають зараз надзвичайні панічні настрої. Вони перебувають у стані афекту, тому що очікують негативних наслідків і підсвідомо розуміють, що того традиційного для Росії сценарію вже не буде”.

Йдеться про той сценарій, пояснив радник Офісу президента, коли росіяни зайшли на якусь територію, здійснили там якийсь об’єм злочинів, покошмарили місцеве населення і після цього не понесли покарання: “Більше того — їх ще більше почали боятися в інформаційному просторі з точки зору наслідків тієї війни, яку вони затіяли. Тому вони зараз розуміють, що такий сценарій неможливий”.

Війна буде тривати до логічного фіналу, наголосив Подоляк: “Ворог не знає, який фінал його очікує, і звісно, за будь-якого фіналу якась відповідальність — або в повному об’ємі, або просто фізична — у них буде”.

Він додав, що намагаючись замаскувати свої панічні переживання, росіяни вигадують всі ці історії. Але тут є і позитивний бік, вважає радник Офісу президента: “Нас із вами має цікавити тільки те, щоб наші партнери все-таки не грали в російську інформаційну гру. Позитивна річ — це те, що в будь-якому разі такі фейкові повідомлення швидко приходять до розвінчання. Таким чином дискредитуються будь-які джерела інформації цілком”.

Більш фейкової країни, на думку Подоляка, на сьогодні, з інформаційної точки зору, не існує: “З точки зору людини, яка точно не володіє жодною інформацією, зафіксував сам себе і суб’єкт Путін. Він сказав, що оперує інформацією неперевіреною, якої насправді не існує, і сам вірить у цю інформацію. Таким чином ми переходимо в найважливіший складник. Одна з багатьох ключових проблем Росії — закоханість у власну пропаганду, зокрема у Путіна”.

Радник Офісу президента продовжив: “Чому з цією людиною немає про що говорити? Тому що все, про що він буде говорити, спирається на неперевірену інформацію. Він буде говорити все це впевнено. Проте сказавши, що ліквідований, умовно кажучи, Кирило Буданов, насправді Путін підтвердив, що він володіє виключно фейковою інформацією, яка є основою і його світогляду, і основою формування стратегічних рішень, які він відправляє в зовнішнє середовище, і вже точно оперативно-тактичні рішення у нього базуються на неперевіреній інформації”.

Тому позитив у цій історії очевидний — Путін самодискредитований, зокрема для внутрішнього російського ринку, як людина, яка абсолютно не володіє якісною інформацією, резюмував Подоляк.

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