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"Путін підтвердив готовність до діалогу з Україною за умови виконання всіх російських вимог", - Шольц

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"Путін підтвердив готовність до діалогу з Україною за умови виконання всіх російських вимог", - Шольц

Associated Press

У годинній бесіді обоє обмінялися різними точками зору.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у телефонній розмові із президентом Росії Володимиром Путіним закликав припинити бойові дії в Україні.

Про це у п'ятницю, 4 березня, повідомляє "Європейська правда".

"У годинній бесіді обоє обмінялися різними точками зору. Канцлер висловив глибоке занепокоєння. Він закликав російське керівництво негайно припинити всі бойові дії та дозволити гуманітарний доступ до районів зіткнень.

Своєю чергою Путін повідомив канцлеру, що Росія та Україна запланували на ці вихідні третій раунд переговорів. Лідери Німеччини та Росії домовилися провести подальші переговори найближчим часом.

У заяві Кремля йдеться, що Путін підтвердив готовність до діалогу з Україною, але за умови виконання всіх російських вимог: це нейтральний та без'ядерний статус України, демілітаризація, денацифікація, визнання окупованого Криму та суверенітету так званих "ДНР" та "ЛНР".

Раніше повідомлялось, що Кремль відмовився від прямої розмови президента Росії Володимира Путіна із президентом України Володимиром Зеленським. Дмитро Пєсков заявив, що Росія не відмовляється від вимог так званої "денацифікації" України.

Йому притаманні ті риси, якими володіє диявол – Митрополит Епіфаній про Путіна (жестовою мовою)

Йому притаманні ті риси, якими володіє диявол – Митрополит Епіфаній про Путіна (жестовою мовою)

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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