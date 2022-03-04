"Путін підтвердив готовність до діалогу з Україною за умови виконання всіх російських вимог", - Шольц

"Путін підтвердив готовність до діалогу з Україною за умови виконання всіх російських вимог", - Шольц

У годинній бесіді обоє обмінялися різними точками зору.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у телефонній розмові із президентом Росії Володимиром Путіним закликав припинити бойові дії в Україні.

Про це у п'ятницю, 4 березня, повідомляє "Європейська правда".

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"У годинній бесіді обоє обмінялися різними точками зору. Канцлер висловив глибоке занепокоєння. Він закликав російське керівництво негайно припинити всі бойові дії та дозволити гуманітарний доступ до районів зіткнень.

Своєю чергою Путін повідомив канцлеру, що Росія та Україна запланували на ці вихідні третій раунд переговорів. Лідери Німеччини та Росії домовилися провести подальші переговори найближчим часом.

У заяві Кремля йдеться, що Путін підтвердив готовність до діалогу з Україною, але за умови виконання всіх російських вимог: це нейтральний та без'ядерний статус України, демілітаризація, денацифікація, визнання окупованого Криму та суверенітету так званих "ДНР" та "ЛНР".

Раніше повідомлялось, що Кремль відмовився від прямої розмови президента Росії Володимира Путіна із президентом України Володимиром Зеленським. Дмитро Пєсков заявив, що Росія не відмовляється від вимог так званої "денацифікації" України.