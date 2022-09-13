Путін пішов на ескалацію: Жданов пояснив ситуацію у Кремлі щодо ядерної зброї

Очільник Кремля Володимир Путін почав ескалацію, на яку його штовхають російські радикали-пропагандисти.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов у інтерв'ю ТСН.

"Путін не наважиться застосувати ядерну зброю. Існує пряма залежність між її застосуванням та його життям. Після таких попереджень. які зробили представники "Великої сімки", а також окремо ще й США та Британія, аж до нанесення превентивного удару по центру прийняття рішень у разі спроби застосування зброї масового ураження", - сказав Жданов.

Він додав, що не вірить у те, що оточення Путіна сьогодні готове "помирати" за очільника.

"Може, він і збирається до раю, може, у нього тривожна валізка стоїть, однак, його оточення хоче ще трошки потратити тих грошей, які вони награбували, особливо тих, які залишилися на Заході", - додав експерт.

За його словами, наразі Кремль, оточення Путіна змінили риторику.

"Вони співають одну й ту саму пісню: "Ми готові до перемовин". Але тепер ми не готові до перемовин. Є умова, яку ми тепер вимагаємо - вихід російських військ на кордони 1991 року. Тоді, будь ласка, починаємо перемовини", - додав експерт.

Нагадаємо, Олег Жданов наголосив, що Росія і надалі вдаватиметься до терору проти цивільного населення. А тому тим людям, які мешкають поблизу ТЕЦ, потрібно подбати про свою безпеку.