Путін плануватиме атаку з Білорусі: ексміністр назвав пріоритетний для Росії напрямок

Президент країни-агресорки Володимир Путін не змінив своїх планів щодо війни в Україні і плануватиме новий наступ з території Білорусі.

Таку думку висловив в ефірі "Радіо НВ" колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

За його словами, Путін уже “нагнув” самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і буде планувати атаку з території країни-сателіта.

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Щоправда, на думку ексміністра, зараз немає певності в тому, чи буде новий наступ розпорошений на декілька напрямків, чи удар буде спрямований “тільки по Рівненській АЕС, щоб вибити повністю електромережі”.

“Ви ж бачите, що не зважаючи на ті шалені удари, у нас є стійкість, ми працюємо і наші союзники, хоч і запізно, але допомогу нам надають”, - зауважив Павло Клімкін.

Нагадаємо, внаслідок вчорашніх масованих ракетних ударів Росії по критичній інфраструктурі відновлення деяких об'єктів енергетики може тривати до двох тижнів, в залежності від ступеня руйнувань.

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