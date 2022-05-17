Путін планує операції в Україні на рівні полковника чи бригадного генерала - The Guardian

Путін планує операції в Україні на рівні полковника чи бригадного генерала - The Guardian

Президент країни-агресорки Володимир Путін особисто керує перебігом війни проти України.

Кремлівський диктатор ухвалює оперативні та тактичні рішення на рівні полковника чи бригадного генерала.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на західні військові джерела.

Російський президент допомагає визначити пересування сил на Донбасі, де минулого тижня окупанти зазнали кривавої поразки, неодноразово намагаючись переправитися через стратегічну річку Сіверський Дінець.

За інформацією західних джерел, Путін досі тісно співпрацює з генералом Валерієм Герасимовим, командувачем російськими збройними силами. У виданні звернули увагу, що україська сторона минулого тижня заявляла про відсторонення Герасимова.

"Ми вважаємо, що Путін і Герасимов беруть участь в ухваленні тактичних рішень на рівні, який зазвичай очікується від полковника чи бригадира", – зазначило військове джерело.

Бен Баррі, колишній бригадир британської армії та експерт із сухопутної війни сказав: "Влада має мати інші справи, ніж приймати військові рішення. Вони повинні визначати політичну стратегію, а не занурюватися в повсякденну діяльність".

Начальник штабу оборони Великої Британії, адміністратор Тоні Радакін своєю чергою сказав, що він вірить, що Україна тепер виграє війну. За його словами, Путін хотів "підпорядкувати собі всю Україну" і "нав’язати цій країні своє власне правління", але зазнав невдачі.

Раніше повідомлялося, що через невдачі в Україні Путін може напасти на Грузію.

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