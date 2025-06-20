Президент РФ Володимир Путін вірить у повільну перемогу

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Президент РФ Володимир Путін сподівається на перемогу у війні завдяки затягуванню конфлікту, однак це не так просто. Він дотримується концепції поступової перемоги у війні, розраховуючи на виснаження української армії та держави в цілому. Проте реалізувати такий сценарій буде складно через ряд факторів.

Про це йдеться у матеріалі американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW повідомляють, що за 2025 рік західним державам не вдалося змінити переконання Путіна у доцільності тривалої стратегії тиску.

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Чи збирається Кремль закінчувати війну в Україні

З його публічних заяв випливає, що він усе ще покладається на ідею повільного, але сталого просування військ РФ уздовж фронту, без чітких часових рамок.

На Петербурзькому міжнародному економічному форумі у червні 2024 року Путін прямо сформулював цю доктрину: поступове просування, блокування українських контрнаступів і перемога шляхом зниження боєздатності ЗСУ.

За оцінкою ISW, план Кремля ґрунтується на припущеннях, що українські війська не зможуть повернути важливі території, а російська армія — зберігатиме наступальний потенціал попри втрати.

Під час пресконференції 19 червня 2025 року Путін підтвердив свою вірність цій стратегії, вважаючи її життєздатною навіть через рік після її оприлюднення.

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Що планує Путін

Фундаментальні припущення включають обмежену стійкість західної допомоги Україні та виснаження її ресурсів. Водночас ISW переконані, що ці фактори можуть бути змінені волею Заходу.

Аналітики зазначають, що РФ найближчими роками може зіштовхнутися з внутрішніми економічними проблемами та нестачею у сфері оборони, що зменшить її здатність до довготривалої війни.

Підвищення цін на нафту — наслідок геополітичної напруги на Близькому Сході — може тимчасово посилити фінансову базу РФ, якщо не буде запроваджено нових санкцій.

У ISW наголошують: зростання обсягів західної військової допомоги разом із економічним тиском на Москву здатні змінити розклад сил, змусити Кремль йти на поступки та завершити конфлікт на вигідних для України умовах.

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Як Кремль веде інформаційну війну

ISW звертає увагу, що Путін знову повторив риторику про «неефективність» західної зброї, зокрема ракет Taurus, які, за його словами, «не вплинуть» на війну, але зіпсують відносини з Німеччиною.

На думку експертів, це частина кампанії так званого рефлексивного контролю, яка має на меті вплинути на рішення Заходу на користь Росії — зокрема, через спроби стримати військову підтримку України або обмежити зміцнення НАТО.

Нагадаємо, очільник Кремля Володимир Путін ігнорує план Трампа щодо припинення вогню. І британський експерт назвав причини цього. Диктатор вестиме війну в Україні і припинить її лише тоді, коли зрозуміє, що перемога неможлива.

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