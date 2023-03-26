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Путін побідкався, що Україна "перевозить військову техніку таємно і вночі"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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Путін побідкався, що Україна "перевозить військову техніку таємно і вночі"

Фото: Associated Press

Диктатор також заявив, що мовляв "дещо окупанти таки знищують".

Російський диктатор Володимир Путін побідкався, що Україна перевозить західну зброю "таємно і вночі", через що окупанти її не можуть знищити. 

Про це він розповів в інтерв'ю своєму пропагандисту. 

Диктатор заявив, що окупанти не можуть знищувати західну зброю, оскільки Україна її перевозить таємно. Проте він додав, що мовляв окупаційна армія "таки щось знищує". 

"Те, що вдається дістати, – дістають. Але така ціль, звісно, є. Ні в кого не має бути сумнівів, що до цього хтось ставиться байдуже, зі спущеними рукавами, ні, звичайно", – заявив Путін.

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Дата публікації
Перегляди
2260
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