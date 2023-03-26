Путін побідкався, що Україна "перевозить військову техніку таємно і вночі"

Російський диктатор Володимир Путін побідкався, що Україна перевозить західну зброю "таємно і вночі", через що окупанти її не можуть знищити.

Про це він розповів в інтерв'ю своєму пропагандисту.

Диктатор заявив, що окупанти не можуть знищувати західну зброю, оскільки Україна її перевозить таємно. Проте він додав, що мовляв окупаційна армія "таки щось знищує".

"Те, що вдається дістати, – дістають. Але така ціль, звісно, є. Ні в кого не має бути сумнівів, що до цього хтось ставиться байдуже, зі спущеними рукавами, ні, звичайно", – заявив Путін.