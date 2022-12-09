Путін почав "продавати" росіянам поразку у війні з Україною: Піонтковський розкрив деталі

Президент РФ Володимир Путін намагається видати поразку у війні з Україною за перемогу, щоб "продати" її росіянам. Жодних наполеонівських планів у Кремлі вже не будують, і сподіваються хоча б заморозити ситуацію.

Таку думку висловив російський публіцист та соціолог Андрій Піонтковський у розмові з російським правозахисником та блогером Марком Фейгіним. Він нагадав нещодавню заяву Путіна про війну на засіданні російської Ради з розвитку громадянського суспільства та прав людини.

"Він уже обґрунтував поразку у війні, назвавши її перемогою. Він з типовою своєю приблатненою посмішкою відповідав на запитання — так, війна буде тривалою, але ми вже збільшили території і як Петро Перший вийшли до Азовського моря. Він уже для себе відпрацював лінію захисту — "збільшили території", — зазначив соціолог.

За його словами, Путін "вже урочисто продає" росіянам поразку.

"Всі його рухи тіла в останні місяці зрозумілі — йому відчайдушно хочеться заморозити ситуацію, він готовий і відійти. ОРДЛО і сухопутний шлях до Криму він уже продавав як велике досягнення на рівні Петра Першого — у нас внутрішнє Азовське море. Щоправда, потім отямився - "ми не лише територією, ми і людями приросли", — заявив він.

Як наголосив Піонтковський, жодних "наполеонівських планів" у Путіна вже немає – "він перейшов на лінію продажу своїх досягнень".

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 7 грудня заявив, що війна в Україні може затягтися на тривалий термін. Президент РФ наголосив, що "поява результатів спецоперації може бути тривалим процесом". Водночас Путін назвав результатами війни "появу нових регіонів в РФ і перетворення Азовського моря на внутрішнє".

Після цих заяв аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що Путін змушує росіян чекати на затяжну, виснажливу війну в Україні, яка, як і раніше, спрямована на завоювання додаткових територій.

В ISW вважають, що цілі Кремля залишаються незмінними порівняно з поставленими після виходу Росії з-під Києва.

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