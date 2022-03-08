Путін подвоїть зусилля, але українці продовжать люто і ефективно чинити опір – директор ЦРУ

Агресія Путіна ще від 2014 року в Криму створила сильне "почуття" української нації, сказав посадовець.

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс переконаний, що російська армія може подвоїти зусилля в наступі в Україні, проте український народ люто чинитиме опір.

Таку думку директор ЦРУ висловив на брифінгу 8 березня.

"Я думаю, що наступні кілька тижнів будуть жахливими, в яких він (президент РФ Володимир Путін ­– ред.) подвоїть зусилля", ­– заявив Бернс.

Він також припустив, що кількість жертв серед цивільного населення збільшуватиметься в "міських боях", але українці люто чинитимуть опір.

"Єдине, в чому я абсолютно переконаний, і я думаю, що наші аналітики з Комітету з розвідки в цьому абсолютно переконані, це те, що українці продовжать люто і ефективно чинити опір", ­– додав директор ЦРУ.

Бернс також сказав, що у багатьох відношеннях саме агресія Путіна від 2014 року в Криму створила сильне "почуття" української нації.

Нагадаємо, 8 березня президент США Джо Байден заявив, що Україна ніколи не буде захоплена Путіним. Він може захопити одне місто, але не зможе захопити всю країну.

Трохи раніше, 5 березня, журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв припустив, що перед початком вторгнення Путіна недостовірно поінформували про настрої українців. Зокрема, Кремль переоцінив кількість і якість своєї агентури в Україні.

Втрати росії станом на 8 березня / ТСН.ua

Читайте також: