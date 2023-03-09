Путін подвоює ставки: в ЦРУ розповіли про вирішальні місяці війни

Путін сподівається, що час зіграє йому на руку і західні партнери України втомляться допомагати Києву.

Директор ЦРУ Вільям Бернс вважає, що наступні місяці будуть вирішальними у війні. Втім, на його думку, російським військовим не вдасться досягнути стратегічних проривів.

Заяву Бернса приводить кореспондентка News Nation Кейлі Маєр у Twitter.

"Російські військові здатні досягати поступових успіхів, але наша спільна оцінка полягає в тому, що вони навряд чи зможуть здійснити значні стратегічні прориви або підтримувати їх до кінця цього року. Наступні кілька місяців будуть вирішальними на полі бою в Україні", - цитує журналістка Бернса, додаючи, що важливо, щоб США надали всю можливу підтримку.

На думку Бернса, російський диктатор Володимир Путін вибирає більш довгостроковий шлях.

"Путін вибирає більш довгостроковий шлях. Вінн подвоїв ставки, оскільки переконаний, що може змусити час працювати на нього. Що він може виснажити західних партнерів України", - йдеться у дописі кореспондентки.

Ситуація на фронті 9 березня

Російські військові не полишають спроб оточити Бахмут, щоб потім вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. За даними Генштабу, основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Найгарячіше на фронті - Бахмут. Окупанти посилили тиск на Бахмут, підвезли підкріплення та атакують північні околиці міста. Обстрілюють артилерією сам Бахмут, на підступах прориваються диверсійними групами.

Бахмут потрібно тримати: Сирський зробив гучну заяву

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