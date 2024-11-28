Путін погрожує ударами "Орешника" вже сьогодні: куди може цілитися Росія

Путін підтвердив, що РФ може використовувати "Орешник" для ударів по центрах прийняття рішень у Києві.

Кремлівський диктатор Путін загрожує ударами "Орешника" вже сьогодні.

Про це заявив президент країни-агресор Росії Володимир Путін на саміті ОДКБ, повідомляють засоби масової пропаганди.

Кремлівський диктатор у відповідь на питання про удари по центрах рішень в Україні заявив, що "сьогодні протягом дня все можливо".

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"Росія вважає безглуздим завдавати ударів гіперзвуковою ракетою по невеликих об'єктах, це як бити "з гармати по горобцях", – заявив він.

Путін знову підтвердив, що РФ може використати "Орешник" для ударів по центрах прийняття рішень у Києві.

Президент РФ порівняв удар "Орешника" з падінням метеорита, від якого утворюються цілі озера.

"Орешник" вражає цілі на 3-4 поверхи вниз навіть у укріплених спорудах. Його можна зробити більш потужною, але вже зараз ця точна зброя, – заявив він. – Випробувальний аспект застосування "Орешника" націлений на вдосконалення цієї зброї".

Путін також заявив, що Росію вже двічі атакували ракетами ATACMS після застосування "Орешника". "Збитки мінімальні, але вони є", – сказав диктатор.

За оцінками військового аналітика Павла Нарожного, у кращому разі Росія має лише дві-три балістичні ракети середньої дальності "Кедр", які Путін називає "Орешником". Теоретично ворог може запустити Україною ще одну таку ракету.

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