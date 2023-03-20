Путін погрожує вийти з "зернової угоди": у МЗС висунули умови

В МЗС РФ вимагають виконання своїх умов для подальшого продовження "Чорноморської ініціативи".

Кремлівський диктатор Путін погрожує вийти із "зернової угоди". Водночас у міністерстві закордонних справ країни-агресорки заявили, що "зернову угоду" продовжили лише на 60 днів і висунули нові умови.

Про це йдеться у заяві глави Кремля.

За словами Путіна, більшість зерна Чорним морем йде в "ситі країни", а не в Африку

"Питання про подальшу участь РФ у зерновій угоді вирішуватиметься залежно від обліку нашої позиції", - сказав диктатор.

Ба більше, російський лідер пообіцяв, у разі виходу Росії з зернової ініціативи відправити зерно в Африку безкоштовно.

"Якщо ми все-таки ухвалимо рішення не продовжувати цю угоду через 60 діб, то ми готові весь той обсяг, який був направлений за попередній час в країни Африки, які особливо потребують, поставити з Росії в ці країни безкоштовно", - заявив Путін.

Тим часом в МЗС РФ вимагають виконання своїх умов для подальшого продовження "Чорноморської ініціативи".

Зокрема там кажуть, що Москва погодилася продовжити зернову угоду, дія якої завершилася 18 березня, нібито тільки на 60 днів, замість 120, як було раніше.

"У зв'язку з відсутністю зрушень в реалізації Меморандуму Росія-ООН щодо нормалізації вітчизняного сільгоспекспорту в Москві прийняли рішення скоротити період чергової пролонгації до 60 днів, тобто до 18 травня", - заявляють так звані російські дипломати.

Попри це в російському МЗС зауважують, що їхня позиція була нібито доведена до турецької та української сторін, а також представників ООН..

"Подальше рішення щодо продовження ініціативи залежатиме від прогресу в реалізації наступних умов: перепідключення "Россєльхозбанку" до SWIFT; відновлення поставок сільгосптехніки, запчастин і сервісного обслуговування; скасування обмежень на страхування й перестрахування плюс зняття заборони на доступ до портів; відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса"; розблокування зарубіжних активів і рахунків російських компаній, пов'язаних із виробництвом і транспортуванням продовольства й добрив", - йдеться у вимогах російських терористів.

Зазначимо, наміри Росії щодо продовження зернової угоди на 60 днів суперечить підписаному Туреччиною та ООН документу.

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