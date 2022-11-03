Путін пообіцяв "мобікам" та контрактникам одноразові виплати: за скільки окупанти готові вмирати в Україні

Йдеться про одноразову виплату у розмірі 195 тисяч рублів.
Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про одноразову виплату 195 тисяч рублів мобілізованим та іншим громадянам, які заключили контракт під час "спецоперації" в Україні та проходять військову службу у ЗС РФ.
Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, які публікують указ від 2 листопада господаря Кремля.
В указі вказується, що одноразова виплата у розмірі 195 тисяч рублів належить "військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом". А нижче у тексті також зазначається, що виплати наводяться і для "громадян, покликані на військову службу з мобілізації".
У Росії починаються мітинги мобілізованих через невиплату обіцяних коштів
У Кремлі обіцяли виплатити кошти усім мобілізованим, однак у РФ закінчуються гроші. Як йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни, влада Росії стикнулася з труднощами щодо виплат військовим. Ці проблеми посилюють соціальну напругу.
Російські телеграм-кканали повідомляють про численні мітинги, на яких мобілізовані протестують та вимагають обіцяних їм грошей. Подібний протест був зафіксований в Ульяновську, а також у Чувашії, де російський місцевий чиновник кричав до протестуючих мобілізованих, що влада не обіцяла їм виплату 300 000 рублів.
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