Путін пообіцяв російським студентам будівельні загони на "нових територіях" і розповів про "постріли в спину"

Господар Кремля вважає, що на окупованих в Україні територіях "поки що небезпечно".

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив про доцільність відправляти студентські загони на окуповані території України для відбудови зруйнованих російською армією міст.

Про це повідомляють російські Telegram-канали з посиланням на виступ господаря Кремля перед студентами Московського державного університету.

За його словами, ідея залучати студентські будівельні загони для відновлення "нових регіонів" Росії правильна.

"Але спершу потрібно гарантувати безпеку", - сказав російський диктатор.

Розповідаючи про ситуацію на війні, Путін переказав байку кремлівських пропагандистів про "загороджувальні загони українських нацистів", які, за його словами, розстрілюють своїх же у спину.

"На жаль, противник не зважає ні на що. Своїх розстрілюють у спину, розумієте!" – цитують Путіна російські Telegram-канали.

Нагадаємо, на цій же зустрічі зі студентами, через 11 місяців після повномасштабного вторгнення РФ і Україну, Путін оголосив про нову мету "спецоперації", як він називає розв'язану Кремлем війну.

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