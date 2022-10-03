Путін пообіцяв витягнути з в'язниці та врятувати Медведчука - ЗМІ

Фюрер Путін пообіцяв дружині Медведчука Оксані Марченко “врятувати” її чоловіка. Водночас це відрізняється від того, що прессекретар очільника Кремля Пєсков заявляв публічно.

Путін пообіцяв Оксані Марченко витягнути з в’язниці та повернути її чоловіка Медведчука.

Про це з посиланням на джерела пише “Українська правда”.

Марченко після того, як СБУ затримала зрадника Медведчука, випустила низку відеороликів, в яких зверталася до лідерів різних держав, зокрема до Путіна та президента Туреччини Реджепа Ердогана, щоб ті сприяли визволенню його з в’язниці та поверненню до сім’ї.

За словами джерел “УП”, які є оточенням Медведчука, фюрер Путін відгукнувся на прохання Марченко і начебто пообіцяв їй, що “врятує” свого кума.

Водночас публічно прессекретар Путіна Пєсков транслював іншу позицію: мовляв, Медведчук РФ взагалі не потрібен і обмінювати його не збираються.

"Ви що, думаєте, що Пєсков чи Лавров справді мають доступ до Путіна? Вони його лише на нарадах здалеку бачать. Щоб ви розуміли, до себе Путін підпускає лише секретаря Радбезу Патрушева і свого друга Ковальчука", – наголосило одне із джерел видання.

Нагадаємо, що Федеральна служба безпеки РФ була категорично проти обміну Медведчука. Але Путін наполіг на такому варіанті.

Читайте також: