Путін хоче змусити Україну заплатити за удар по аеродромах: які у нього варіанти

© Associated Press

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У межах “Павутини” СБУ атакувала російську авіацію за тисячі миль від України та знищила щонайменше 12 бомбардувальників. Хоча операція стала величезним поштовхом для бойового духу українців, багато хто в країні готувався до відповіді Москви. Їхні побоювання загострилися, коли президент Росії Володимир Путін у середу заявив своєму американському колезі Дональду Трампу, що Кремлю «доведеться відповісти» на атаку.

Про це пише СNN.

Перша відповідь Росії розпочалася у четвер увечері у вигляді масованого удару дронів та ракет по Києву та по всій країні. Міністерство оборони Росії назвало удари «відповіддю» на «терористичні акти» Києва. Атака була жорстокою, але якісно не відрізнялася від того, до чого Україна звикла за три роки війни.

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Ольга, 67-річна мешканка Києва, яка попросила назвати її лише ім’я, розповіла CNN, що якщо удари в четвер увечері були відплатою Росії, то Україна зіткнеться з «багатьма такими відплатами — раз на місяць, навіть частіше».

Реакція Росії на надзвичайну операцію України досі викликала питання щодо здатності Путіна ескалювати війну та домогтися відплати, якої вимагали багато його прихильників. І це змусило українців задуматися, чи вона вже відчула на собі тягар відповіді Росії, чи найгірше ще попереду.

Аналітики кажуть, що, визначаючи відповідь Росії, Путін зіткнувся з кількома обмеженнями. Одне з них — політичне: організувати масштабну, інноваційну відповідь на операцію «Павутиння» було б схоже на визнання того, що Україна завдала серйозного удару Росії — враження, якого Кремль намагався уникнути, сказала Катерина Степаненко, аналітик з питань Росії з Інституту вивчення війни, аналітичного центру у Вашингтоні, округ Колумбія.

На зустрічі з міністрами уряду в середу Путін отримав докладний брифінг щодо нещодавніх обвалів мостів у Курську та Брянську, у яких Росія звинувачує Україну. Однак, окрім згадки міністра закордонних справ Сергія Лаврова про нещодавні «злочинні провокації» Києва, про операцію «Павутиння» не згадувалося.

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У висвітленні російськими державними ЗМІ розмови Путіна з Трампом у середу мало уваги приділялося обіцянці російського президента «відповісти» на напад України. Натомість у повідомленнях основна увага приділялася результатам нещодавніх мирних переговорів у Стамбулі.

Степаненко сказала, що це частина цілеспрямованої стратегії. «Путін намагається змусити це зникнути та знову приховати цю невдачу», — сказала вона CNN. Вона сказала, що гучна відповідь «суперечитиме стратегічній меті Кремля — змусити все це зникнути та зам’яти це під килим».

Око за око?

Путін також зіткнувся з матеріальними обмеженнями. Якщо раніше майже щоденні удари Росії по Україні включали лише десятки дронів, то зараз вони регулярно використовують понад 400. За день до операції «Павутина» в Україні, 31 травня, Росія запустила 472 дрони по Україні — рекорд за трирічну війну, який був знову перевершений під час атак у неділю ввечері, в яких було використано 479 дронів.

«Реакція Росії обмежена кількістю сили, яку вони постійно використовують. Як дізнатися, чи Росія насправді відповідає? Що може бути жорстокішим, ніж руйнування квартир або напад на торгові центри? Як виглядатиме ескалація?», — сказав Вільям Альберк, колишній співробітник НАТО з контролю над озброєннями, який зараз працює в аналітичному центрі Стімсон-Центр.

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Російські мілблогери заявили, що удари Києва по російських бомбардувальниках, здатних нести ядерну зброю, виправдовують ядерний удар по Україні. Інші закликали до удару з використанням балістичної ракети «Орешник», яку Путін представив минулого року і досі використовував проти України лише один раз.

Хоча Путін часто хвалить свою нову ракету, її застосування обмежене, сказав Марк Галеотті, провідний аналітик з питань Росії.

«Орешник» насправді призначений для певного типу цілей. Він не такий точний… і він не руйнує бункери. Якщо ви збираєтеся її розгорнути… ви хочете, щоб вона мала ціль, гідну цієї назви», — сказав він CNN, маючи на увазі, що ракеті буде важко знищити ключові виробничі та центри прийняття рішень, які Україна перемістила глибоко під землю.

Однією з цілей можуть бути СБУ, яка організувала операцію «Павутина», сказав він.

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«Але це не те, що можна зробити швидко. У певному сенсі Путін вже зніс більшість щаблів ескалації, які були в його розпорядженні, а це означає, що він не має можливості чіткого покарання», — застеріг він.

На знак того, що «відплата» Москви може тривати, Міністерство оборони Росії заявило, що в неділю ввечері — через тиждень після атак України на російські аеродроми — завдало удару по українському аеродрому на заході Рівненської області.

Міністерство заявило, що атака була «одним з ударів у відповідь на терористичні атаки» Києва на російські аеродроми, натякаючи на те, що попереду можуть бути нові удари. Юрій Ігнат, речник українських ВПС, заявив, що атака на аеродром була «однією з найбільших, які коли-небудь здійснювала Росія». Хоча протиповітряна оборона «спрацювала дуже добре», він сказав, що «неможливо збити все».

Продовження бойових дій

Хоча Путін може бути обмежений у своїй здатності відповісти на вражаючу операцію України однією з російських власних, це може не мати значення на полі бою, сказав Галеотті.

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«З політичної точки зору… саме українці демонструють, що вони спритні, винахідливі та ефективні, а росіяни — просто бандити, які продовжують бойові дії. Але з військової точки зору, в деякому сенсі, це нормально», — сказав він.

Україна може мати ініціативу з точки зору заголовків та видовищності, йдеться у матеріалі, але Росія все ще має ініціативу на полі бою. Російські війська відкрили новий фронт у північній Сумській області України і зараз перебувають лише за 12 миль від головного міста. А в неділю Москва заявила, що її війська вперше просунулися до центральної української області Дніпропетровська після місяців зіткнень.

«Питання полягає в тому, чи готовий Путін прийняти будь-які збитки, що трапляться на внутрішньому фронті, саме заради його повільного виснаження», — сказав Галеотті.

Альберке з Центру Стімсона сказав, що багато що залежить від того, чи Україна плете більше «павутин», чи її атака була одноразовою.

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«Той факт, що ця операція планувалася півтора року — скільки інших операцій зараз плануються вже рік?» — запитав він.

Через два дні після атаки дрона СБУ України розкрила ще одну операцію — свою третю спробу підірвати міст, що з’єднує Росію та окупований Кримський півострів. Міст через Керченську протоку не був суттєво пошкоджений, але атака підтвердила прагнення СБУ переконати Москву, що продовження війни має свою ціну.

Якщо такі «принизливі» операції продовжуватимуться, Путін опиниться під більшим тиском, щоб дати відповідь, яка буде відрізнятися за характером, а не лише за ступенем, сказав Альберке.

«Путін — така істота політики силової влади. Кремль шукатиме інші способи завдати удару у відповідь, щоб показати російському народу, що Путін — чудовий президент воєнного часу, який завдає жахливої ​​шкоди своєму ворогу, а не жертва цих вражаючих українських атак», — завершив він.

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Нагадаємо, 1 червня 2025 року Служба безпеки України здійснила операцію «Павутина», в межах якої була уражена російська стратегічна авіація. За оцінками західних експертів та аналітичних центрів, зокрема НАТО і NBC News, достовірно підтверджено знищення щонайменше 10–13 літаків. Супутникові знімки компаній Planet Labs і Maxar вказують на серйозні пошкодження авіабаз «Біла» в Іркутській області та «Оленья» на півночі Росії — об’єктів, що розташованих за 1200–2500 км від України.

За декілька днів, 3 червня, було завдано удару по Кримському мосту. Це третя атака за час повномасштабної війни.

Щобільше, на думку Петра Гаращука, генерал-майора у відставці, українські спецслужби готують нові операції проти РФ. Найближчим часом відбудеться те, що здивує світ.

«Я не хочу розкривати тут таємниці, про які я знаю, про роботу наших спецслужб. Але я глибоко переконаний, що в планах роботи наших спецслужб є ще інші, більш важливі плани, які мають найближчим часом відбутися. Світ буде здивований», — наголосив він.

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Гаращук переконаний, що попри намагання РФ захопити всі території України, це нездійсненно. Вони не можуть перемогти наших воїнів та українське населення.