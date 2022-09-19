Путін посилює ядерний терор: що відомо про ракетний удар по Південноукраїнській АЕС (фото, відео)

У Миколаївській області в ніч проти 19 вересня російська армія ракетами обстріляла промислову зону Південноукраїнської атомної електростанції.

Як повідомляє у Facebook НАЕК "Енергоатом", потужний вибух стався всього за 300 м від реакторів ПАЕС. Ударною хвилею було пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон. Відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південоукраїнського енергокомплексу. Відключилися також три високовольтні лінії електропередачі.

В "Енергоатомі" зазначили, що наразі всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу станції, на щастя, немає.

"Акти ядерного тероризму рашистів загрожують усьому світові. Їх треба негайно зупинити, аби не допустити нової катастрофи!" - йдеться в заяві НАЕК.

В "Енергоатомі" продемонстрували вирву від нічного вибуху ворожої ракети у промисловій зоні Південноукраїнської АЕС: діаметр – 4 м, глибина – 2 м.

Також з'явились фото наслідків влучання ракети у промзону Південноукраїнської атомної електростанції.

Як повідомив на Youtube-каналі ТСН керівник "Енергоатому" Петро Котін, наразі проводяться експертизи щодо того, чим саме стріляли окупанти. "Енергоатом" вже звернувся до МАГАТЕ.

"Зараз перший випадок протягом останніх трьох місяців, коли не тільки ракета прилетіла, але вона вибухнула безпосередньо біля атомної станції. 270 метрів від трьох ядерних реакторів. Такої потужності вибух пошкодив контайменти, які захищають ядерні реактори. Окрім ядерного тероризму ніяк це охарактеризувати по-іншому неможливо. Кремль не збирається припиняти свої терористичні дії. Вони зараз розповсюджують їх також і на атомні електростанції", - наголосив Котін.

Українська влада закликала зупинити Росію

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл окупантами Південноукраїнської АЕС.

"Миколаївщина. Вночі за 300 метрів від Південноукраїнської АЕС прилетіла ракета. Відбулося короткочасне відключення електролінії. У будівлях на території АЕС пошкоджені вікна. Окупанти знову захотіли постріляти, але забули, що таке атомна станція. Росія наражає на небезпеку весь світ. Маємо зупинити її, поки не пізно", - наголосив Зеленський.

Глава держави також опублікував відео моменту вибуху на ПАЕС.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко зазначив, що вибух міг мати катастрофічні наслідки.

"Якась сотня метрів - і ми б прокинулися зовсім в іншій дійсності", - підкреслив він.

За словами Тимошенка, внаслідок події відбулось відключення трьох електроліній, які після короткочасного вимкнення автоматично включились в мережу.

"Зараз всі три енергоблоки АЕС працюють в штатному режимі, будь-які інші пошкодження чи руйнування обладнання, будівель АЕС, пожежі – відсутні. Потерпілих серед персоналу та сторонніх осіб немає. Терористи переходять усі межі", - повідомив він.

Міністр енергетики України Герман Галущенко вважає, що Росія після провалу на фронті і чималих втрат в Україні у відчаї ставить світ на межу ядерної катастрофи, щоб "домогтись хоч якихось поступок у своєму енергетичному шантажу Європи".

За його словами, сьогодні ракета РФ впала за 300 метрів від ядерних реакторів, проте ніхто не знає, що може статися завтра. Тому, на думку Галущенка, треба дати жорстку відсіч Росії, доки не пізно і "ядерна катастрофа – це тільки загроза, яка, на жаль, щодня стає все реальнішою".

"Ми бачимо стійкість Європи у протидії енергетичній агресії Росії. Але подвійних зусиль вимагає необхідність зупинити російський ядерний терор в Україні. Якщо настане "ядерна зима", проблема високих цін на електрику перестане бути актуальною", – заявив Галущенко.

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Речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов раніше попередив про загрозу терору з боку армії РФ для АЕС України.

"Ми вже можемо говорити, на жаль, не лише про Запорізьку АЕС. Російський агресор систематично, методично обстрілює всю енергетичну інфраструктуру України, і це, безперечно, може вплинути зрештою і на інші атомні об'єкти, на інші атомні станції", - наголосив він.

За словами речника розвідки Міноборони, є інформація про певну підготовку чергових провокацій і обстрілів Запорізької станції окупантами. Юсов наголосив, що йдеться про системний ядерний тероризм, терор місцевого населення і цивільного персоналу станції.

"Фактично держава-терорист захопила ядерний об'єкт і, побачивши певну безкарність з боку міжнародної спільноти, тепер масштабує цю історію на всю енергетичну систему України", - додав він.

Військовий експерт Сергій Грабський 19 вересня в ефірі проєкту FREEДОМ попередив, що з наближенням холодів кількість атак на об'єкти енергетичної інфраструктури буде збільшуватись.

"Російська армія як інструмент російського політичного режиму використовує елемент терору. Ми чудово розуміємо, що противник із наближенням зими посилюватиме інтенсивність ударів по об'єктах цивільної інфраструктури. Ми бачили серйозний удар по Харківській ТЕЦ, бачили завдання ударів по інших об'єктах і повинні розуміти, що противник продовжуватиме це робити, сподіваючись зламати дух українського народу і примусити до якихось дій", - попередив Грабський.

Як зазначив експерт, це елемент терору проти держави України та українського народу, який "не має нічого спільного з об'єктивною необхідністю бойових дій та проведення бойових операцій".

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