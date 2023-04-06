Путін поскаржився, що українські військові "завдають шкоди російським", та закликав продовжувати війну

Російський злочинець Володимир Путін не має намірів зупиняти розв'язану ним війну. Він заявив, що "українських військових потрібно відкидувати з лінії зіткнення", бо вони "завдають шкоди російським".

Його цитують російські пропагандистські ЗМІ.

"Українські сили потрібно відсовувати з лінії зіткнення туди, звідки вони не зможуть завдавати шкоди російським військовослужбовцям", - сказав диктатор Росії.

Нагадаємо, раніше речник російського злочинця Дмитро Пєсков заявив, що Росія не має "інших шляхів", ніж продовжувати війну в Україні. Також він додав, що у Кремлі поки не бачать "перспектив мирного врегулювання".

Відомо, що сьогодні, 6 квітня, російський диктатора Путін проведе зустрічі із гауляйтерами "чотирьох нових регіонів". Йдеться про ватажків Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. З ними він буде обговорювати "питання забезпечення законності, правопорядку та громадської безпеки" на захоплених українських територіях.

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