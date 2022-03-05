"Путін послав на вірну смерть": ЗСУ взяли в полон двох окупантів, "іншим пощастило менше" (фото)

"Путін послав на вірну смерть": ЗСУ взяли в полон двох окупантів, "іншим пощастило менше" (фото)

Російська влада не забрала тіла загиблих своїх військових і залишила на полі бою.

Українські військові під час боїв взяли у полон двох російських окупантів.

Про це сьогодні, 5 березня, повідомив штаб Операції об'єднаних сил.

"Під час боїв військовослужбовці 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка взяли в полон двох окупантів, яких Путін послав на вірну смерть. Їм пощастило, вони живі. Іншим оркам не пощастило. Їхні нікому не потрібні трупи залишилися на полі бою. Перемога за нами", - повідомили в пресслужбі штабу.

Полонені російські окупанти / Операція об'єднаних сил / Facebook

Полонені російські окупанти / Операція об'єднаних сил / Facebook

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