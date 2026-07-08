Путін поспішає завершити війну?: У Кремлі хочуть створити "перемогу" до вересня

Путін хоче «картинку перемоги» до вересня / © Associated Press

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Кремлю необхідно сформувати «картину перемоги» у війні проти України орієнтовно до вересня цього року. В іншому разі завершення бойових дій за несприятливого сценарію створить пряму загрозу для самої російської влади.

Про це для «Київ24» заявив експерт з питань вивчення Росії, політичний аналітик Ігор Тишкевич.

Росіяни намагатимуться створити «картину перемоги» до вересня

За словами аналітика, Москва прагне фіналізувати конфлікт на власних умовах, домогтися поступок безпосередньо від США, НАТО та України.

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Наразі ключовим ризиком для Кремля залишається можливе активніше залучення до переговорного процесу Європейського Союзу чи Пекіна. Позиція Китаю вважається для РФ найбільш чутливою, оскільки ця країна володіє реальними важелями впливу на російське керівництво.

«Для Кремля неприпустимий вихід з війни без так званої „картинки перемоги“. Якщо цього не буде, то в такому разі це може спричинити внутрішньополітичну кризу в самій Російській Федерації», — каже Тишкевич.

За його словами, Україні від цього легше не стане, адже до влади, найімовірніше, прийдуть більш праві сили. Але для теперішнього російського керівництва це є загрозою.

Путін обмежений у часі саме до вересня, адже станом на сьогодні США — єдиний посередник у переговорах, який хоче отримати свою вигоду. Вигода вимірюється і політичним впливом, і грошима.

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У випадку, якщо у Сполучених Штатів не вийде домовитися з РФ та Україною, їхнє місце можуть зайняти ЄС, Китай або Туреччина. Однак формат домовленостей з іншими країнами для росіян невигідний.

Війна в Україні: останні новини

Нагадаємо, через глобальний дефіцит озброєння та активні бойові дії у світі Україна відчуває критичний брак ракет до систем Patriot. За словами військового оглядача Василя Пехньо, за умов відсутності потужного власного протибалістичного захисту в України та країн ЄС існує висока ймовірність того, що частина ворожої балістики й надалі досягатиме своїх цілей.

У зв’язку з цим держава має готувати превентивні кроки в тилу — зокрема, розосереджувати промислові підприємства, логістичні центри та об’єкти критичної інфраструктури.

Громадянам же важливо дбати про власну безпеку, не нехтувати сигналами повітряної тривоги та під час загрози обов’язково користуватися укриттями.

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