Путін поставив економіку РФ на коліна: рубль обвалився, курси євро і долара оновили історичні рекорди, а росіяни штурмують банкомати

РФ потрапила під наймасштабніші в історії санкцій.

Рубль упав на понад 8% до долара, а євро оновив історичний рекорд на початку торгів 9 березня на Московській біржі. Згодом рекорд оновив і долар.

Про це свідчать дані торгів.

Це перша сесія за п'ять днів.

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Так, за даними торгів, курс долара у перші хвилини сесії додав 8,88 рубля та досяг 113,8 рубля. Потім курс долара виріс ще сильніше - до 117,355 рубля на піку: це на 12,355 рубля (11,77%) більше, ніж на закритті торгів 4 березня.

Водночас курс євро оновив історичний рекорд вартості. Європейська валюта подорожчала до 127,425 рубля.

Тим часом росіяни вишикувалися у величезні черги до банкоматів, щоб спустошити свій рахунок і спробувати купити валюту.

Водночас в багатьох обмінниках в РФ закінчилася валюта, вони не відкриваються, оскільки порожні. А Банк Росії ухвалив рішення "у зв'язку зі складною ситуацією" не відкривати торги акціями.

Нагадаємо, банки Росії від дев'ятого березня по дев'яте вересня перестануть продавати готівкову валюту громадянам. Окрім цього, Банк Росії накладає обмеження на зняття понад 10 тис. доларів із валютних вкладів. Це означає, що росіяни зможуть зняти зі своїх рахунків лише 10 тис. доларів, а решту суми – лише в рублях.

Раніше США та ЄС припинили постачати до Росії долари та євро готівкою. Однак заборона не поширюється на ввезення в Російську Федерацію готівки, яка необхідна для фінансування роботи посольств, консульств чи представництв міжнародних організації, але лише тих, що мають дипломатичний імунітет.

ТСН.ua