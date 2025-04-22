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- Війна
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Путін поставив ціль до 9 травня: росіяни концентруються на двох напрямках
РФ призиватиме ще 130 тисяч військовослужбовців на строкову службу, тобто, поступово йде формування першого етапу наступальних дій на деяких напрямках.
Очільник Кремля Володимир Путін поставив ціль до 9 травня: російські окупанти концентруються на Покровському та Новопавлівському напрямках. Вони збільшують інтенсивність бойових дій на цих напрямках, а також прагнуть витиснути ЗСУ з Курщини і Білгородщині.
Про це заявив військовий експерт Ігор Романенко в ефірі КИЇВ24.
«Потенціал у ворога додався. І РФ буде призивати ще 130 тисяч військовослужбовців на строкову службу. Тобто, поступово йде формування першого етапу наступальних дій на деяких напрямках», — пояснив експерт.
Нагадаємо, українські війська відкинули російські сили південніше Удачного Покровського району Донецької області, відновивши контроль над територією.