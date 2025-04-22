Путін поставив ціль до 9 травня: росіяни концентруються на двох напрямках

Володимир Зеленський та Путін / © ТСН.ua

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Очільник Кремля Володимир Путін поставив ціль до 9 травня: російські окупанти концентруються на Покровському та Новопавлівському напрямках. Вони збільшують інтенсивність бойових дій на цих напрямках, а також прагнуть витиснути ЗСУ з Курщини і Білгородщині.

Про це заявив військовий експерт Ігор Романенко в ефірі КИЇВ24.

«Потенціал у ворога додався. І РФ буде призивати ще 130 тисяч військовослужбовців на строкову службу. Тобто, поступово йде формування першого етапу наступальних дій на деяких напрямках», — пояснив експерт.

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Нагадаємо, українські війська відкинули російські сили південніше Удачного Покровського району Донецької області, відновивши контроль над територією.

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