Путін постійно хапається за свою "ядерну палицю": експерт пояснив, у якому вона стані

“Ядерний чемоданчик”, який Путін використовує як елемент інформаційної війни, може бути застарілим. Він може призвести до неочікуваних наслідків.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

“Є збройовий плутоній та збройовий уран — на основі цих двох компонентів робляться всі ядерні боєзаряди. Термін служби ядерного заряду Плутонія-239 складає 18 років, а заряду Урана-235 — 30 років. Вони з 1991 року не вироблялися. Російська Федерація користується радянськими. Питання того, чи можуть вони їх застосувати, хвилює весь цивілізований світ. Всі розуміють, що боєзаряди застарілі, з ними може статися все, що завгодно — боєзаряд або не зірветься зовсім або зірветься під час транспортування. Ніхто не переспоряджував ці заряди”, - пояснив Олег Жданов.

Також він додав, що цей збройовий плутоній просто закопують дуже глибоко в старих покинутих штольнях. Але немає інших технологій утилізації цих зарядів.

“Це величезна проблема. Коли Путін починає хапатися за свою ядерну палицю, весь світ починає швидко бити його по руках, намагаючись охолодити його пил. Ніхто не знає, в якому стані знаходяться ці заряди. Під час звернення до Федеральних зборів Путін сказав, що Росія призупиняє свою участь в Договорі про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО). А це говорить про те, що РФ припиняє допускати контролерів, які перевіряли місця збереження ядерних боєзарядів. В будь-якому випадку оптимізм вселяє те, що західна розвідка все чітко відслідковує. Головною проблемою лишається технічний стан цих зарядів”, - зазначив військовий експерт.

Нагадаємо, що у Пентагоні заявляють, що Іран може виготовити матеріал для ядерної бомби за 12 днів.

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