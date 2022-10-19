Путін постійно провокує НАТО: Жданов пояснив, навіщо Росії війна з Альянсом

У Росії хочуть зробити так, що програти у війні Альянсу, а не Україні.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що США може засипати Росію ракетами за кілька годин, але РФ все одно хоче війни з НАТО.

Про це він розповів у інтерв’ю ТСН.ua.

"Протягом декількох годин США можуть випустити по території Росії близько 10 тисяч ракет типу Tomahawk. Вони просто засиплять їх ракетами. Ось що таке НАТО. Я вже не беру спроможності інших країн НАТО. Я беру спроможності США. Якщо РФ чи союзна держава… Вони, до речі, ось це угруповання в Білорусі формують як сили оборони союзної держави. Тобто, там десь у Кремлі вже не сьогодні-завтра з’явиться табличка СРСР", – зазначив він.

За його словами, Росія хоче воювати з НАТО, бо престижніше програти Альянсу, ніж Україні.

"Тому скажу так: Путін дуже боїться, щоб його не оголосили агресором. Як Лавров каже: "Ми не вторгалися до України, ми захищаємо російськомовне населення". Путін намагається зробити з себе образ миротворця. А перший постріл у бік НАТО може поставити на ньому клеймо, що він агресор. Він постійно провокує НАТО, але так, щоб НАТО зробило перший агресивний крок, перший постріл у бік РФ чи Білорусі. Якщо тільки як у анекдоті, оголосити війну і одразу здатися в полон. Можливо так, щоб програти саме НАТО, а не Україні", – додав Жданов.

Підтримка НАТО України

Російський президент Володимир Путін наскільки роздратований підтримкою союзників України, тож нещодавно заявив, що пряме зіткнення НАТО з російською армією є вкрай небезпечним, адже обернеться катастрофою світового масштабу.

Проте Україна і надалі продовжує отримувати військову допомогу від країн Заходу. Так, міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив, що Іспанія передасть українським захисникам чотири системи протиповітряної оборони Hawk.

На думку політичного аналітика Максима Яковлєва, у найближчі роки після перемоги України Росія знову може на нас напасти. Проте, аби цього не сталося, Росія має бути демілітаризована, денуклеаризована, а першочергово – деімпералізована.