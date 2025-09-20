Путін посилює обстріли України: в Bloomberg назвали причину

Обстріл України

Президент Володимир Путін дійшов висновку, що військова ескалація — це найкращий спосіб змусити Україну до переговорів на його умовах. За словами джерел, близьких до Кремля, після зустрічі з Дональдом Трампом Путін переконався, що американський президент навряд чи буде активно посилювати оборону Києва.

Про це пише Bloomberg.

Після переговорів на Алясці російські війська значно посилили атаки на цивільні та військові об’єкти в Україні. Дані, зібрані агентством Bloomberg, показують, що кількість атак дронами та ракетами зросла приблизно на 46% за місяць після саміту. Це включає одні з наймасштабніших ударів з початку повномасштабного вторгнення.

Джерела в Кремлі стверджують, що Путін має намір продовжувати атаки на енергетичну мережу Києва та іншу інфраструктуру, оскільки вважає, що це підриває обороноздатність України та формує ґрунт для майбутніх переговорів.

Трамп розчарований, але не діє

У відповідь на посилення агресії Росії Дональд Трамп цього тижня висловив своє розчарування підходом Путіна. Він навіть запропонував ідею жорсткіших санкцій проти Москви, зокрема перекриття доходів від нафти. Однак Трамп наполягає, щоб європейські союзники Києва «вжили складних заходів» перш ніж США зроблять крок. Він закликав країни «Великої сімки» запровадити тарифи на Китай та Індію як покарання за купівлю російського газу.

Водночас, за словами аналітиків, Путін прагне «показати Трампу та європейцям, що він все ще може дозволити собі ескалацію». Російський президент також спостерігає за війною Ізраїлю в Газі і вважає, що її «прийняття» урядами США та Європи підриває їхню критику на адресу Москви.

Ситуація на фронті

Незважаючи на посилення інтенсивності авіаударів, темпи територіального просування Росії сповільнилися. Росія передислокувала 100 000 солдатів для атаки на місто Покровськ у Донецькій області, але, за словами президента Зеленського, ЗСУ вдалося відбити частину територій.

«Літній наступ Росії 2025 року не зміг забезпечити контроль над жодним із цільових міст на сході України», — заявив аналітик Алекс Кокчаров.

Зі свого боку, українські військові посилили атаки безпілотників на російську енергетичну інфраструктуру, намагаючись обмежити постачання палива на передову.

Нагадаємо, за словами Віталія Пекара, війна Росії проти України не закінчиться з припиненням бойових дій. Після того, як «гармати замовкнуть», Кремль спробує реалізувати свої імперські амбіції, але вже іншими методами — політичними, медійними та культурними.

Експерт застерігає: після закінчення війни Україна може зіткнутися з новою хвилею впливу з боку Росії — цього разу у вигляді організацій, які намагатимуться досягти того, чого не змогли здобути військові. За словами Валерія Пекара, політика Кремля стане продовженням війни іншими методами.

Москва може спробувати нав’язати Україні «грузинський сценарій», а якщо це не дасть результату — розколоти суспільство та занурити його у внутрішні конфлікти, щоб знівелювати українську перемогу.

Пекар наголошує, що небезпеку становлять не лише проросійські реваншисти, які прагнутимуть узяти реванш політичним шляхом, а й так звана «хвиля хороших росіян». Вони щиро вважатимуть, що «прекрасну Росію майбутнього» легше побудувати саме в Україні, а не на території РФ.

На їхню думку, Україна — це ідеальний плацдарм для втілення подібних ідей: тут уже є демократичні інститути, рух у бік Європи, а також «спільна культура» та «братній народ». Ба більше, вони переконані, що відновити й розвинути Україну набагато простіше, ніж Росію з її централізованою владою, авторитаризмом та зруйнованою економікою.