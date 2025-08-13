Путін посилює ППО біля своєї резиденції на Валдаї: супутникові знімки

ППО на Валдаї

Кремлівський диктатор Володимир Путін збільшив кількість ППО поблизу своєї резиденції на Валдаї. Фіксуються нові ЗРК «Панцир-С1».

Супутникові знімки оприлюднив осінт-аналітик jembob.

«У мене є ще один підтверджений випадок у Валдаї (на південь від аеропорту)», — написав він.

Під час дослідження також виявлена щонайменше одна позиція ЗРК С-400 в районі маєтку Путіна.

Нарощення ППО прокоментував журналіст «Радіо Свобода» Марк Крутов.

«Скільки веж ППО потрібно Путіну, щоб прикрити його резиденцію Валдай, де його сини та їхня мати, Аліна Кабаєва, як відомо, проводять досить багато часу? Згідно з новими висновками, тепер їх 12», — зауважив журналіст.

Раніше ми писали, так звану резиденцію президента РФ Володимира Путіна на Валдаї охороняють найпросунутіші зенітно-гарматні комплекси «Панцир». І саме на страху Путіна грається його оточення, яке заробляє бали в ході кремлівської підкилимної боротьби.

«Якщо Путіну розповісти, що українці готують якийсь удар проти нього, то його оточенню дається зелене світло на будь-які заходи і на цьому можна добре заробляти», — зазначає ексспівробітник СБУ Іван Ступак.