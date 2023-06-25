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Путін повернув літак з "червоною кнопкою" до Москви після заколоту Пригожина

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Час на прочитання
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Путін повернув літак з "червоною кнопкою" до Москви після заколоту Пригожина

Путін повернув свій літак до Москви / Фото: Associated Press

Днем раніше літак президентського спеціального льотного загону "Росія" ТУ-214ПУ вилетів зі столиці. 

Російський диктатор Володимир Путін після завершення заколоту лідера "вагнерівців" Євгена Пригожина до пункту дислокації повернув літак спецпризначення RA-96021 до Москви.

Про це повідомляє проєкт "ВЧК-ОГПУ". 

Напередодні, 24 червня, один з президентських бортів екстрено вилетів з Внуково до Санкт-Петербурга в рамках спроби держперевороту. Як інформує "ВЧК", літак приземлився в московському аеропорту близько четвертої ранку, 25 червня. 

Як уточнив проект, днем раніше літак президентського спеціального льотного загону "Росія" ТУ-214ПУ вилетів зі столиці. 

Путін повернув літак з
Путін повернув літак з "червоною кнопкою" до Москви

"ПУ" в назві літака означає, що на ньому встановлено пункт управління - та сама "червона кнопка", - йшлося в повідомленні.

Раніше російський президентський літак ТУ-214ПУ, який належить спеціальному льотному загону "Росія" і який використовує господар Кремля Володимир Путін, зник із радарів під час польоту із Внуково у бік Санкт-Петербурга.

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Дата публікації
Перегляди
2085
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