Путін повернув літак з "червоною кнопкою" до Москви після заколоту Пригожина

Днем раніше літак президентського спеціального льотного загону "Росія" ТУ-214ПУ вилетів зі столиці.
Російський диктатор Володимир Путін після завершення заколоту лідера "вагнерівців" Євгена Пригожина до пункту дислокації повернув літак спецпризначення RA-96021 до Москви.
Про це повідомляє проєкт "ВЧК-ОГПУ".
Напередодні, 24 червня, один з президентських бортів екстрено вилетів з Внуково до Санкт-Петербурга в рамках спроби держперевороту. Як інформує "ВЧК", літак приземлився в московському аеропорту близько четвертої ранку, 25 червня.
Як уточнив проект, днем раніше літак президентського спеціального льотного загону "Росія" ТУ-214ПУ вилетів зі столиці.
"ПУ" в назві літака означає, що на ньому встановлено пункт управління - та сама "червона кнопка", - йшлося в повідомленні.
Раніше російський президентський літак ТУ-214ПУ, який належить спеціальному льотному загону "Росія" і який використовує господар Кремля Володимир Путін, зник із радарів під час польоту із Внуково у бік Санкт-Петербурга.
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