Путін повертає РФ до методів Сталіна: у Кремлі посилюють репресивний курс через війну — ISW

Президент РФ Володимир Путін присвоїв Академії Федеральної служби безпеки почесне ім’я Фелікс Дзержинський — засновника радянської каральної системи та організатора «червоного терору».

Як зазначає Інститут вивчення війни (ISW), це рішення є символічним сигналом повернення Кремля до репресивних практик сталінської епохи.

Академія ФСБ вже носила ім’я Дзержинського за часів СРСР, коли вона діяла при КДБ — попереднику сучасної ФСБ. Сам Дзержинський відомий як організатор кампаній масових арештів, тортур і страт після революції 1917 року.

В указі Кремля йдеться про «видатний внесок» Дзержинського у забезпечення безпеки. Водночас аналітики ISW наголошують: відновлення цього імені демонструє відкриту підтримку репресивної ідеології та методів контролю над суспільством.

На їхню думку, такі кроки узгоджуються із загальною політикою російської влади — посиленням тиску на опозицію, риторикою сталінських часів і зростанням ролі держави в економіці. Особливо ці процеси активізувалися на тлі війни проти України.

У Кремлі намагаються зміцнити внутрішній контроль, мобілізувати населення та змусити незгодних підтримати війну — як у самій Росії, так і на окупованих територіях.

Страх бунтів і тиск на суспільство

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що посилення цензури в Росії пов’язане не лише з придушенням критики, а передусім із побоюванням масових протестів.

За його словами, Кремль готується до масштабної мобілізації, зокрема в Москві та Санкт-Петербурзі, і намагається запобігти можливим бунтам. Обмеження соцмереж та інформаційного простору є частиною цієї стратегії.

Водночас, за оцінками ISW, невдоволення в РФ уже зростає. Зокрема, після українських ударів по тилових об’єктах, включно з нафтобазою в Туапсе, навіть проросійські ресурси почали відкрито критикувати владу.

Російських чиновників звинувачують у приховуванні реальної ситуації та пріоритеті «картинки» над безпекою. Це свідчить про зростання напруги всередині країни на тлі війни.

Водночас лідер Комуністичної партії Росії Геннадій Зюганов заявив, що погіршення економічної ситуації в державі-агресорці може спровокувати революцію, подібну до тієї, що була 1917 року. При цьому головний російський комуніст зовсім цьому не зрадів, а навпаки закликав уряд вжити термінових заходів, щоб цього не допустити.