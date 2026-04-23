ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
382
Час на прочитання
2 хв

Путін повертає РФ до методів Сталіна: у Кремлі посилюють репресивний курс через війну — ISW

Кремль демонструє повернення до радянських репресивних практик, намагаючись посилити контроль над суспільством і запобігти можливим протестам.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Володимир Путін / © Associated Press

Президент РФ Володимир Путін присвоїв Академії Федеральної служби безпеки почесне ім’я Фелікс Дзержинський — засновника радянської каральної системи та організатора «червоного терору».

Як зазначає Інститут вивчення війни (ISW), це рішення є символічним сигналом повернення Кремля до репресивних практик сталінської епохи.

Академія ФСБ вже носила ім’я Дзержинського за часів СРСР, коли вона діяла при КДБ — попереднику сучасної ФСБ. Сам Дзержинський відомий як організатор кампаній масових арештів, тортур і страт після революції 1917 року.

В указі Кремля йдеться про «видатний внесок» Дзержинського у забезпечення безпеки. Водночас аналітики ISW наголошують: відновлення цього імені демонструє відкриту підтримку репресивної ідеології та методів контролю над суспільством.

На їхню думку, такі кроки узгоджуються із загальною політикою російської влади — посиленням тиску на опозицію, риторикою сталінських часів і зростанням ролі держави в економіці. Особливо ці процеси активізувалися на тлі війни проти України.

У Кремлі намагаються зміцнити внутрішній контроль, мобілізувати населення та змусити незгодних підтримати війну — як у самій Росії, так і на окупованих територіях.

Страх бунтів і тиск на суспільство

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що посилення цензури в Росії пов’язане не лише з придушенням критики, а передусім із побоюванням масових протестів.

За його словами, Кремль готується до масштабної мобілізації, зокрема в Москві та Санкт-Петербурзі, і намагається запобігти можливим бунтам. Обмеження соцмереж та інформаційного простору є частиною цієї стратегії.

Водночас, за оцінками ISW, невдоволення в РФ уже зростає. Зокрема, після українських ударів по тилових об’єктах, включно з нафтобазою в Туапсе, навіть проросійські ресурси почали відкрито критикувати владу.

Російських чиновників звинувачують у приховуванні реальної ситуації та пріоритеті «картинки» над безпекою. Це свідчить про зростання напруги всередині країни на тлі війни.

Водночас лідер Комуністичної партії Росії Геннадій Зюганов заявив, що погіршення економічної ситуації в державі-агресорці може спровокувати революцію, подібну до тієї, що була 1917 року. При цьому головний російський комуніст зовсім цьому не зрадів, а навпаки закликав уряд вжити термінових заходів, щоб цього не допустити.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie