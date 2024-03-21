Путін повертається до старої “схеми”: Жданов відповів, коли росіяни можуть вдарити знову

На думку експерта, головним чинником відсутності ракетних ударів були не так звані “вибори” Путіна в РФ.

Російська армія може повтори масовану атаку вже проти ночі 22 березня. Ворогові не потрібна велика пауза, щоб підготуватися.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов в коментарі сайту ТСН.ua.

“Я думаю, що головним чинником такої відсутності ракетних ударів були “вибори” Путіна в Російській Федерації. Путін чекав. Тепер у нього розв’язані руки, він на шість років собі “застовбив” посаду. На жаль, тепер він повертається до старої “схеми”, і частота цих ударів може залежати від наявності ракет у російської армії”, – розповів військовий експерт.

Нагадаємо, вранці 21 березня російська армія завдала масованого ракетного удару по Києву. Пiсля 44 днів перерви ворог випустив 31 ракету. Всі цілі збили Повітряні сили ЗСУ.

Наразі Київ оговтується від нічного масованого ракетного удару, якого завдала Росія 21 березня винятково по столиці. Поблизу столичної багатоповерхівки виявили бойову частину ракети Х-101.

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