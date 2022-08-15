Путін повинен засвоїти урок: Латвія передала Україні чотири бойові вертольоти

Повітряні сили України отримали від Латвії чотири вертольоти. Найближчім часом вони увійдуть до складу авіаційного парку ЗСУ.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.

За його словами, Повітряні сили України отримали чотири бойові вертольоти. Незабаром їх включать до складу авіаційного парку українскої армії.

“Захід має підтримувати Україну, поки вся її територія не буде звільнена від російських окупаційних військ. Стінгери, які ми відправили півроку тому, допомогли затримати російське вторгнення. Зараз, коли українські воїни починають контратаки в багатьох місцях, наші пожертвувані гелікоптери допомагатимуть військовим операціям і рятуватимуть життя”, - наголосив Артіс Пабрікс.

Він також додав, що завдання цивілізованого світу зараз - підтримати Україну та принести стійкий мир.

“По-перше, має бути припинення вогню і російські війська мають залишити Україну. Тільки тоді можна буде говорити про змістовні переговори щодо мирного вирішення. Якщо війна закінчиться на умовах Росії, то Путін не засвоїть правильного уроку. Якщо він побачить, що за допомогою військової сили може досягти своїх цілей, то війна в Європі точно не закінчиться”, - зазначив міністр оборони Латвії.

Нагадаємо, що шахраї розсилають фейкові листи-прохання "про допомогу ЗСУ" від імені голови Одеської ОВА.

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