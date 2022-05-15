"Путін повинен зіткнутися з тривалою поразкою": Британія наполягає на негайному наданні Україні артилерії

Ліз Трасс заявила, що країни НАТО мають негайно надати Україні артилерію, навчання та необхідний досвід.

Країни НАТО домовились продовжувати підтримувати Україну, щоб допомогти їй витіснити Росію.

Про це заявила глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Берліні у неділю, 15 травня, пише ВВС.

«Путін повинен зіткнутися з тривалою поразкою в Україні, Росію потрібно стримати, і така агресія ніколи не повинна повторюватися… Союзники повинні підтримати перехід України на стандартне обладнання НАТО, негайно надавши артилерію, навчання та необхідний досвід», - наголосила Трасс.

Вона також зазначила, що НАТО має дотримуватися політики відкритих дверей.

«Політика відкритих дверей НАТО має важливе значення, і якщо Фінляндія та Швеція вирішать подати заявку на вступ, зрозуміло, що вони зміцнять Альянс і європейську безпеку в цілому», – сказала Трасс.

Нагадаємо, що Велика Британії 4 травня розширила список обмежувальних заходів щодо Росії та її громадян за агресію проти України. Нові санкції означатимуть, що російські підприємства більше не зможуть отримувати вигоду від британських бухгалтерських, консультаційних та PR-послуг світового класу, на які припадає 10% російського імпорту в цих секторах.

Міністр із питань збройних сил Британії заявив, що Україна може цілком легітимно атакувати об'єкти в Росії

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