Путін поводиться, як Горбачов, а Лукашенко ледве не поліз на танк — Жданов про бунт Пригожина

Кремлівський диктатор Володимир Путін під час заколоту “вагнерівців” Євгена Пригожина поводився як радянський лідер Михайло Горбачов під час путчу в СРСР.

В цьому переконаний військовий експерт Олег Жданов, про що він розповів на своєму YouTube-каналі.

За його словами, це був справжній путч: “Я називаю це путч, тому що лекало абсолютно однакове. Я сам знаходився у Збройних силах у складі групи радянських військ в Німеччині. Ми все бачили, знали і розуміли. Наше командування переймалося, тому що з’явилися ентузіасти і одразу почали рахувати за національною ознакою склад офіцерів-прапорщиків частини. Була така тенденція — якщо 70% українців, треба підіймати український прапор. Якщо командування сказало “служимо під радянським”, значить потім будемо розбиратися. Тому я знаю цю ситуацію”.

Експерт пояснив, що події тих часів повторюються: “Я дивлюся на сьогоднішні події — на те, що Путін назвав “заколотом” — це один в один. Навіть співпадають окремі епізоди. Путін поводиться виключно як Горбачов. Тільки той поїхав напередодні путчу у Форос і його там нібито заблокували. А тут Путін втік з Москви саме коли Пригожин оголосив про свій “марш справедливості”. Треба було створити загрозу для влади для того, щоб домогтися від неї результатів”.

І ця загроза була створена колоною, яка не дійшла 150-200 км до Москви, зазначив Жданов: “Але не треба було переводити все в ранг кровопролиття, тому що коли починається стрілянина і кровопролиття, тоді ситуація виходить з-під контролю. Тоді може початися демарш”.

Наприклад, в Дагестані почався активний рух “Дагестан без Росії”, нагадав експерт: “Там замалювали трафаретами практично весь Дагестан в цьому плані. Тому треба було зупинити велике кровопролиття”.

Жданов додав, що збиті літаки і гвинтокрили — це супутні втрати, як говорять військові, особливо російські: “Це точно так само як колись молодий командувач взводу Суровікін зі складу Таманської дивізії наказав своїм бойовим машинам піхоти пробивати барикаду. В результаті чого загинуло декілька осіб, їх роздавили гусеницями, вони потрапили під ці машини”.

Щоб солдатів не лінчували, зауважив військовий експерт, вони стріляли у повітря.

Олег Жданов розповів, як зупинили це кровопролиття і як війська забрали з Москви: “Єльцин заліз на танк Таманської дивізії. Потім офіцера-командира батальйону нагородили званням “Герой Росії” і вони підняли прапор Росії перед будівлею керівництва Москви”.

Замість Єльцина Путін, звичайно ж, не заліз на танк, щоб зупинити Пригожина, продовжив експерт: “Тут знайшовся Лукашенко, який нібито провів перемовини. Деякі версії говорять, що перемовини міг проводити ще й губернатор Тульської області, який сьогодні, виявляється, претендує на посаду міністра оборони. Він генерал-полковник, був начальником охорони Путіна багато років”.

Війська зупинили, кров трохи пролилася, продовжив Жданов: “Тепер Путін делігітимізований, до того ж всередині країни. Він не контролює ситуацію, він не керує державою. Як це — всемогучий Путін звертається за допомогою до Лукашенка?”.

Виявилося, що військ всередині Росії немає, резюмував військовий експерт: “А ті, які є, неготові. Прикордонна служба не просто пропустила, вона склала зброю, їх сфотографували напам’ять. Поліція та Росгвардія не перешкоджали, в протистояння з “вагнерівцями” не вступали”.

Пригожин разом зі своїми найманцями 24 червня захопили військові штаби у двох регіонах РФ та оголосили про "похід на Москву" задля "відновлення справедливості".

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков пообіцяв помилування учасникам бунту та повернення до польових таборів. А щодо Пригожина, то за словами Пєскова, той переїжджає до Білорусі.

За даними ЗМІ з посиланням на джерела, в обмін на припинення заколоту Пригожину могли пообіцяти звільнення очільника Міноборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова. Пєсков стверджує, що ці питання не обговорювалися.

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