Путін прагне позбавити Україну можливості завдавати ударів по "найуразливішим" місцям Росії – The Telegraph

Останніми місяцями російські війська просунулися вперед, і, за словами кремлівського диктатора Путіна, наступають "практично по всій лінії фронту". Однак темпи нападу атак українських БПЛА на Росію також різко зросли. Цього року вже відбулося 19 атак, тоді як за весь 2024 рік їх було 25.

Про пише The Telegraph.

Як зазначає видання, ці атаки – спосіб України сповільнити натиск російської армії шляхом завдавання ударів по нафтобазах. Але вони також відображають іншу мету України: бажання "повернути війну додому" для Путіна і російського народу, який мало що чує про труднощі на полях битв за сотні і навіть тисячі кілометрів.

Тож це пояснює, чому після розмови з Трампом Путін погодився на часткове припинення вогню з Україною, зокрема на удари по енергетичній інфраструктурі, але при цьому продовжив наступ на фронті.

Наслідки атак на російські НПЗ

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Лівія Галлараті, старший аналітик з нафтових ринків компанії Energy Aspects, зазначила, що внаслідок атак відчутно знизився обсяг сирої нафти, яку переробляють російські НПЗ.

"Деякі з відомих нам об'єктів зазнали нападу, і ми змогли підтвердити, що це дуже великі і важливі нафтопереробні заводи. І ми спостерігаємо значне зниження обсягів переробки нафти на російських НПЗ - до атак вони переробляли близько 5,6-5,5 мільйона барелів на день. Зараз ми спостерігаємо зниження до 5,1 мільйона барелів на день. Тож це безумовно вплинуло на обсяги", – сказала вона The Telegraph.

За словами Емілі Ферріс, старшого аналітика компанії Rusi, такі атаки не тільки впливають на видобуток нафти на важливих нафтопереробних заводах, а й привертають увагу до війни серед росіян, які, можливо, отримують дезінформацію від уряду, але не можуть ігнорувати великі пожежі, які палахкотять у їхньому районі.

"Ці атаки демонструють географічну досяжність України на території Росії і психологічно повертають війну додому", – сказала вона The Telegraph.

Як підкреслює The Telegraph, 30-денний мораторій на нанесення ударів по енергетичній інфраструктурі також принесе полегшення Києву. Однак оскільки надії на зміну ситуації на фронті практично немає, позбавлення України можливості завдати Путіну удару по "найболючішому місцю" зробить боротьбу ще важчою, підкреслює видання.

Раніше повідомлялось, що у російському Туапсе дрони атакували місцевий НПЗ.

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