Путін прагне заволодіти шістьма регіонами України: можливі сценарії на осінь 2024 року

Експерти розповіли де буде найбільш гаряче.

Президент РФ Володимир Путін мріє встановити повний контроль над шістьма регіонами України. На думку диктатора, ці області мають бути офіційно визнані світовою спільнотою як територія Росії. Водночас військові експерти зробили гучні заяви про контрнаступ України.

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На думку диктатора, ці сфери мають бути офіційно визнані світовим співтовариством як частина Росії. Водночас військові експерти зробили гучні заяви про контрнаступ України.

Чергові марення кремлівського диктатора

Військовий експерт Владислав Селезньов повідомив, що Путін вимагає від своїх генералів відновити позиції, які були на середину 2023 року. Він хоче ліквідувати плацдарм на північ від Урожайного та в районі Роботиного, щоб закріпити лінію фронту. За його словами також Путін прагне встановити повний контроль над шістьма регіонами, які вписані в російську конституцію.

"Путін марить про тотальний контроль над шістьма регіонами, які вписані в російську конституцію: Донецьк, Луганськ, Херсон, Крим, Севастополь, Запоріжжя. Все це, на думку кремлівського диктатора, має стати офіційно визнаною світовою спільнотою територією Росії", - сказав він.

Росія може заморозити конфлікт

Експерт вважає, що російське керівництво відкладатиме питання мобілізації до осені, сподіваючись на стабілізацію фронту та заморожування конфлікту. За словами Владислава Селезньова, найближчими місяцями противник зосередиться на Запорізькому напрямку.

Де буде найбільш гаряче

Військовий експерт Олександр Коваленко розповів, що до кінця року ми будемо в обороні. Основні найбільш небезпечні напрямки – звісно, Покровський, Торецький.

"Я вважаю, що Торецька агломерація буде піковим моментом загальної наступальної кампанії російських окупантів у 2024 році. Звісно, це і Краматорський напрямок, Часів Яр. Вони будуть намагатися усіма зусиллями до кінця цього року закрити питання по Торецькій агломерації та по Часову Яру, щоб у 2025 році розпочати наступальні дії на Костянтинівку", - сказав він.

Також росіяни будуть рухатись також і Півднем. Для них є задача до кінця року вийти на лівий берег річки Оскіл. Окупанти будуть намагатись взяти під свій контроль Вовчанськ та "зачепитися" за Липці, щоб розпочати там бої.

Нагадаємо, що відомий астролог Влад Росс передбачив, що знакові події українців можуть очікувати у другій половині серпня.

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