Путін приготував для України нові військові злочини на День Незалежності - Піонтковський

Найбільш вирогідно, що реалізує вона її у святкові для України дні - 23, 24 серпня.

Таку думку в ефірі ТСН висловив російський публіцист Андрій Піонтковський.

За його словами, удари по Криму показали як керівництву Росії так і росіянам, що це не їхня територія, які б референдуми вони не проводили і як би це не доводили.

"Я думаю, що всі ці події надихають прихильників України. Ми всі розуміємо, що жодного референдуму не було 2014 року – це повна фальсифікація. Всі попередні вибори у Криму вказували на те, що більшість мешканців є прихильниками незалежної України. Це їм сигнал про те, що Батьківщина вас не забула і повертається. Але ще більше психологічний та політичний вплив. Мені здається це вразило російську аудиторію. Я можу про це судити, стежачи за останніми "трендами", продивляючись російські пропагандистські канали. Ви ж самі бачите, яку паніку викликали останні події в Криму серед російських пропагандистів і керівництва, адже це – одна із основних "червоних" ліній, якими Путні постійно залякував увесь світ. В їх концепції Крим – це територія РФ. З такою ось "червоною" лінією, що ми, мовляв, не будемо терпіти ударів українських військових по території РФ", - говорить Піонтковський.

Він нагадав, що американці, передаючи Україні HIMARS, дозволили їх використовувати тільки на території України, включно з Кримом, оскільки США вважають Крим законно українською територією. Так само вважають і інші країни.

"Мене вчора вразила точка зору канцлера Німеччини Шольца, де він розглядає удари по Криму, як удари по законній території України. Таким чином Захід підкреслив, що не розглядає Крим як територію Росії. У Москві поки підносять до неба кулачки і вимагають помсти. Я думаю, що якісь військові злочини вони скоять найближчими днями. Чим може відповісти Путін – тільки жорсткими нальотами на мирні квартали міст. Я думаю, цього варто очікувати до Дня Незалежності", - резюмував Піонтковський.

Нагадаємо, Жданов повідомив, яка небезпека загрожує українцям 24 серпня.

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