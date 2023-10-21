Путін пригрозив МіГами у Чорному морі: розвідка Британії пояснила заяву диктатора 

Заява президент-диктатора РФ Володимира Путіна про патрулювання МіГів з "Кинжалами" над Чорним морем відповідає "типовій російській риториці". Спрямована вона перш за все на внутрішню аудиторію.

Про це йдеться у звіті розвідників Міністерства оборони Великої Британії.

"Ця заява відповідає типовій російській риториці, спрямованій на внутрішню аудиторію, яка називає Захід агресором і водночас репрезентує дії Росії як необхідні для захисту держави", - йдеться у повідомленні.

Фахівці вважають, що це також своєрідна демонстрація можливостей РФ виробляти зброю, незважаючи на війну в Україні.

Розвідка Британії наголошує, що конкретну згадку Путіним ракети "Кинжал" та її можливостей "майже напевно" було зроблено "з метою стратегічного обміну повідомленнями", щоб продемонструвати, що Росія, як і раніше, здатна виробляти і експлуатувати нещодавно розроблену зброю.

Втім, за даними звіту, "Кинжал" все ще залишається в стадії експлуатаційних випробувань, а його продуктивність в Україні наразі є поганою. Зазначається, що "на папері" ракета є "дуже потужною", здатною літати на гіперзвуковій швидкості та ухилятися від сучасних систем ППО, хоча потрібно значно вдосконалити те, як Росія використовує "Кинжал", аби досягти заявленого потенціалу.

Заява Путіна

Диктатор РФ Володимир Путін доручив патрулювати небо над Чорним морем винищувачам. Робитимуть це літаки із ракетами "Кинджал".

За словами диктатора, літаки Міг-31 мають бути озброєні комплексами "Кинжал" дальністю понад одну тисячу кілометрів.

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