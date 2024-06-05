Путін пригрозив ударами по країнах, що постачають зброю Україні — у ЦПД відреагували

Також нагадаємо, Путін заявив, якщо США перестане постачати зброю Україні, війна закінчиться за 2-3 місяці.

Істерика — саме це означають слова очільника Кремля Володимира Путіна про удари по країнах, що постачають зброю Україні.

Про це сказав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, лейтенант Андрій Коваленко.

"Істерика після того, як Захід не злякався ядерного шантажу", — написав Коваленко.

Нагадаємо, 5 червня під час зустрічі із журналістами світових інформаційних агентств президент Російської Федерації Володимир Путін заявив про готовність завдати ударів по тих країнах, які постачають зброю Україні.

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