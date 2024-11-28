Путін пригрозив ударом "по центру ухвалення рішень у Києві": експерт оцінив вірогідність

На думку майора запасу ЗСУ, Путін не наважиться бити по урядовому кварталу в Києві, адже неподалік розташоване китайське посольство.

Російський диктатор Путін пригрозив завдати удару "по центру ухвалення рішень у Києві" балістичною ракетою "Орешнік". Проте навряд чи диктатор наважиться це зробити.

Таку думку висловив військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман, передає "РБК-Україна".

Він нагадав, що на вулиці Грушевського, неподалік урядового кварталу розташоване посольство Китаю в Україні.

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"По центру ухвалення рішень йому буде дуже важко зробити удар з однієї причини – наша Верховна Рада розташована на Грушевського, поруч там Кабмін. Але що там перебуває поруч? Там ще розташоване китайське посольство", – каже експерт.

На думку Гетьмана, атака в цьому районі може мати серйозні міжнародні наслідки, адже посольство будь-якої країни вважається територією цієї країни.

"Якщо він (Путін – Ред.) захоче атакувати Верховну Раду, по-перше, вона дуже непогано укріплена. Всі місця ухвалення рішень мають бути укріплені. Але якщо буде спроба атакувати і щось прилетить на територію Китаю – мені дуже цікаво, як там буде", – підсумував аналітик.

Нагадаємо, диктатор Путін недавно заявив про серійне виробництво ракет "Орешнік" в Росії і назвав підбір цілей для уражень в Україні.

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