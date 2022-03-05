Путін пригрозив Заходу: "Спроби закрити небо над Україною будуть вважатися участю у військових діях"

За його словами, зробити на самій території України це неможливо.

Президент країни-окупанта Володимир Путін пригрозив країнам Заходу, що якщо вони закриють небо над Україною, то вважатиме їх стороною збройного конфлікту.

Про це він заявив під час виступу на російському телебаченні.

"Зараз ми чуємо, що треба зробити безпольотну зона над територією України. Зробити на самій території України це неможливо. Можна лише з території якихось сусідніх держави...Але будь-які рухи у цьому напрямку будуть розглядатися нами як участь у збройному конфлікті тією стороною, з якої будуть створюватися загрози для наших військовослужбовців. Ми в ту ж секунду вважатимемо їх учасниками конфлікту. І вже байдуже учасниками яких організацій вони є".

Як відомо, Україна домагається закриття неба від початку повномасштабного вторгнення Росії. Але поки що західні партнери не готові піти на цей крок.