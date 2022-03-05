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Путін пригрозив Заходу: "Спроби закрити небо над Україною будуть вважатися участю у військових діях"

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Путін пригрозив Заходу: "Спроби закрити небо над Україною будуть вважатися участю у військових діях"

Associated Press

За його словами, зробити на самій території України це неможливо.

Президент країни-окупанта Володимир Путін пригрозив країнам Заходу, що якщо вони закриють небо над Україною, то вважатиме їх стороною збройного конфлікту.

Про це він заявив під час виступу на російському телебаченні.

"Зараз ми чуємо, що треба зробити безпольотну зона над територією України. Зробити на самій території України це неможливо. Можна лише з території якихось сусідніх держави...Але будь-які рухи у цьому напрямку будуть розглядатися нами як участь у збройному конфлікті тією стороною, з якої будуть створюватися загрози для наших військовослужбовців. Ми в ту ж секунду вважатимемо їх учасниками конфлікту. І вже байдуже учасниками яких організацій вони є". 

Як відомо, Україна домагається закриття неба від початку повномасштабного вторгнення Росії. Але поки що західні партнери не готові піти на цей крок.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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