"Путін примушує Україну до миру": ексголова СБУ пояснив, чому росіяни безжально бомблять Харків

Росія варварськими обстрілами Харкова нібито завдає ударів по "центрах ухвалення рішень", тільки замість Києва окупанти вирішили демонструвати такий підхід щодо Харкова. Це політичний центр, дуже потужний технологічний та військовий центр і, звісно, один із символів нашої держави як друге місто за чисельністю, друга столиця України.

Таку думку висловив керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005 році – 2010 роках, генерал армії Микола Маломуж в інтерв'ю OBOZREVATEL.

За його словами, з одного боку РФ хоче посіяти паніку в місті, а з іншого - знищити промисловість і оборонні підприємства. Також ворог все ще сподівається захопити Харків, тому намагається створити умови для цього.

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"Таким чином, знищення, залякування, поступове просування до міста Харкова, а за зручної ситуації оточення і захоплення. Оскільки вони бачать, що перспектив захоплення Харкова немає, вони використовують тактику терору. На прикладі цього міста вони показують, що точно так само можуть бити і по інших містах, включаючи столицю України. Разом з тим передбачається, що Харків може стати центром консолідації наших нових сил і засобів, в першу чергу, військових, технологічних, ремонтних, які будуть забезпечувати ремонт техніки і озброєння України", - пояснив Маломуж.

Крім того, ексголова СБУ заявив, що окупанти бачать готовність України контрнаступати на південному та харківському напрямках, тому намагаються проводити на випередження масову вогневу підготовку шляхом нанесення системних ударів. Тим самим чиниться тиск на жителів Харкова та інших населених пунктів, щоб вони вимагали від влади перемир'я і припинення вогню.

"Саме цій темі присвячений переговорний процес, в першу чергу, неофіційний, Путіним з його партнерами, Ердоганом або партнерами на Заході про готовність України до миру на умовах Росії. Для цього РФ примушує Україну до миру, а Харків - ключове місто в цьому процесі", - додав він.

Нагадаємо, генерал розповів, чи піде Путін на ядерну війну і за якої умови забере свої війська з України.

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