Путін привів війну на територію Росії: Фейгін - про те, що чекає на агресора у майбутньому

Російський правозахисник зазначив, що Путін не уявляв, що по території РФ літатимуть дрони.
Російський правозахисник Марк Фейгін пояснив, що Путін, який хотів захопити України "за три дні", привів війну на територію Росії. Через це у Кремлі задумуються про те, що буде після диктатора.
Про це він сказав на своєму ютуб-каналі.
"Путін був впевнений, коли починав цю війну, що до Росії вона не дійде і що війна триватиме умовно три дні. Він вважав, що отримає запланований результат і з такими проблемами ніколи не зіштовхнеться — ні з дротами на території РФ, ні з ракетами по прикордонним військовим об’єктам, ані тим більше з групами військовослужбовців, які можуть переходити кордон і будуть вести бойові дії з російськими спецслужбами. Але він це зробив. Він привів війну в Росію і зробив її фатально невідворотною. Не обов’язково ця війна має бути між прихильниками політичної демократії з з дрейфуючим авторитарним режимом Путіна", - сказав російський правозахисник.
Фейгін зазначив, що в Росії через війну можливі заворушення через дезертирів та найманців із ПВК "Вагнер".
"Ряди обурених можуть поповнитися як і з ПВК "Вагнер", так і з-поміж дезертирів, не говорячи вже про групи всередині самої влади, які вже розробляють плани з можливого перехвату влади. Путін став своїм власним кривдником. Кордонів немає — вони як решето, через неї проникають, здійснюють необхідні оперативні дії. Когось російським спецслужбам вдається захопити або навіть знищити. Але є і ті, хто успішно проводить ці операції. Влада фрагментується. Всередині неї виникають окремі субстанції, які думають про постпутінський час, бо Путін не вічний", - сказав Фейгін.
Нагадаємо, від ночі 27 лютого до ранку 28-го по всій Росії прокотилася хвиля атак "невідомими безпілотниками". Деякі з них прямували, ймовірно, до російських газових та нафтових сховищ, адже впали за кілька метрів від цілей.
Також 2 березня в околицях міста Коломна Московської області пролунав гучний вибух, який було чутно в усіх куточках міста.
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