Путін привів війну на територію Росії: Фейгін - про те, що чекає на агресора у майбутньому

Російський правозахисник Марк Фейгін пояснив, що Путін, який хотів захопити України "за три дні", привів війну на територію Росії. Через це у Кремлі задумуються про те, що буде після диктатора.

Про це він сказав на своєму ютуб-каналі.

"Путін був впевнений, коли починав цю війну, що до Росії вона не дійде і що війна триватиме умовно три дні. Він вважав, що отримає запланований результат і з такими проблемами ніколи не зіштовхнеться — ні з дротами на території РФ, ні з ракетами по прикордонним військовим об’єктам, ані тим більше з групами військовослужбовців, які можуть переходити кордон і будуть вести бойові дії з російськими спецслужбами. Але він це зробив. Він привів війну в Росію і зробив її фатально невідворотною. Не обов’язково ця війна має бути між прихильниками політичної демократії з з дрейфуючим авторитарним режимом Путіна", - сказав російський правозахисник.

Фейгін зазначив, що в Росії через війну можливі заворушення через дезертирів та найманців із ПВК "Вагнер".

"Ряди обурених можуть поповнитися як і з ПВК "Вагнер", так і з-поміж дезертирів, не говорячи вже про групи всередині самої влади, які вже розробляють плани з можливого перехвату влади. Путін став своїм власним кривдником. Кордонів немає — вони як решето, через неї проникають, здійснюють необхідні оперативні дії. Когось російським спецслужбам вдається захопити або навіть знищити. Але є і ті, хто успішно проводить ці операції. Влада фрагментується. Всередині неї виникають окремі субстанції, які думають про постпутінський час, бо Путін не вічний", - сказав Фейгін.

Нагадаємо, від ночі 27 лютого до ранку 28-го по всій Росії прокотилася хвиля атак "невідомими безпілотниками". Деякі з них прямували, ймовірно, до російських газових та нафтових сховищ, адже впали за кілька метрів від цілей.

Також 2 березня в околицях міста Коломна Московської області пролунав гучний вибух, який було чутно в усіх куточках міста.

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