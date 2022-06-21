Путін приїхав з інспекцією: військовий експерт розповів про загрозу з боку Білорусі

Вірогідність відкриття нового фронту зберігається.

Загроза для України з боку Білорусі залишається актуальною.

Про це повідомив генерал-лейтенант Ігор Романенко під час телемарафону "Freeдом".

За його словами самопроголошений голова Білорусі Олександр Лукашенко нібито офіційно запросив президента РФ Путіна, але насправді очільник Кремля їде до Білорусі з інспекцією та наміром на місці здійснювати тиск на Лукашенка, щоб той ухвалив рішення про початок бойових дій Білорусі.

"Тому вірогідність відкриття нового фронту зберігається. Наші збройні сили готові дати відсіч. Але навіть з урахуванням того, що білоруська армія не має певного досвіду у веденні боїв, а також існує дуже серйозне протистояння в особовому складі, як серед солдатів (серед них багато тих, хто був репресований після протестів в Білорусі, а потім мобілізований), так і серед вищого офіцерського складу, все одно певне угруповання збройних сил створює загрозу для нас", - сказав Романенко.

Нагадаємо, що у Кремлі погрожують Литві та її громадянам.

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