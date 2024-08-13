Путін призначив свого ексохоронця "куратором КТО" в Курській області: що про нього відомо

За попередньою інформацією, диктатор Путін призначив свого колишнього охоронця керувати так званою "КТО" на Курщині. ТСН.ua нагадав, що про нього відомо.

Вчора, 12 серпня, Z-канали почали повідомляти про призначення колишнього охоронця Путіна, а тепер його помічника Олексія Дюміна очільником так званої "КТО" в Курській області. Проте згодом пропагандисти заплуталися і почали спростовувати цю інформацію.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про історію з призначенням Дюміна керувати так званою "КТО" (тобто "контртерористичною операцією" – саме так в Кремлі назвали події на Курщині), і нагадав, що відомо про цього путінського посіпаку.

То призначили чи не призначили?

Спочатку про призначення Дюміна почали писати великі Z-канали в Telegram. Потім інформацію підхопили у пропагандистських ЗМІ.

"Дюмін уже вирушив до прикордоння, щоб якнайшвидше розпочати роботу з консолідації спільних зусиль з "видавлювання" українських військ", – йшлося на одному з прокремлівських пропагандистських сайтів.

Проте згодом пропагандисти почали "давати задню". Так званий "воєнкор", а насправді пропагандист і воєнний злочинець Сладков заявив, що "зі здивуванням прочитав новину про призначення Дюміна", хоча за декілька годин до того на його каналі був пост про це.

"Не вдалося знайти посилань на великі агенції в публікаціях у блогах. У стрічках "ТАСС" та "РИА" немає згадок про Дюміна. Ці агентства також не видаляли жодних постів про Дюміна у своїх телеграм-каналах. Тим часом згадка про призначення Дюміна зникла з публікації Mash", – пише російське опозиційне видання "Агентство", аналізуючи пропагандистські пабліки та сайти.

13 серпня прокремлівське видання RTVI з посиланням на депутата Держдуми Миколу Іванова натомість знову повідомило про призначення ексохоронця Путіна.

"Дійсно, вчора на нараду (з диктатором Путіним – ред.) був запрошений Дюмін, і йому доручено курувати проведення КТО", – заявив Іванов.

Зрештою, поки що стверджувати на 100%, що Дюмін керуватиме так званою "КТО", не можна. Самі росіяни припускають, що Дюмін буде "связывающей цепочкой" між російською армією, ФСБ, місцевою владою та Кремлем на Курщині.

Проте, варто нагадати, що відомо про цього "персонажа", і пояснити, чому він такий важливий для диктатора Путіна.

Що відомо про Дюміна

Олексій Дюмін охоронцем президента РФ був від 1999-го до 2007 року. Коли російський уряд очолив Путін, Дюмін став його особистим ад'ютантом.

2012 року Олексій Дюмін призначений заступником начальника управління Служби безпеки президента Росії ФСО Росії.

2014 року призначений заступником начальника ГРУ. Саме на цій посаді він відігравав значну роль під час окупації Криму. Крім того, за неофіційними даними, саме ексохоронець диктатора допомагав у плануванні втечі Віктора Януковича з України. Сам Дюмін це заперечує. Того ж року Путін нагородив його званням "Герой России".

Від 2015 року – начальник Головного штабу Сухопутних військ, перший заступник головнокомандувача Сухопутних військ. Цього ж року йому було присвоєно звання генерал-лейтенанта та призначено заступником міністра оборони Шойгу.

2016 року Путін призначив Олексія Дюміна губернатором Тульської області.

Фото: facebook.com/tularegion

У червні 2023 року колишнього охоронця Путіна "сватали" на посаду міністра оборони РФ замість Шойгу. Нібито саме Дюмін домовився з Пригожиним зупинити марш на Москву, а головною вимогою глави ПВК "Вагнер" нібито стала саме відставка міністра оборони. Проте, як виявилося, Путін і не збирався виконувати обіцяне, а просто ліквідував Пригожина. Шойгу протримався на своїй посаді ще майже рік, аж доки його не замінили на економіста Андрія Бєлоусова.

14 травня цього року диктатор призначив Дюміна своїм помічником. Ще через два тижні Олексія Дюміна призначено на посаду секретаря Державної ради РФ. До нього посаду секретаря Держради обіймав Ігор Левітін – колишній глава Мінтрансу РФ.

Чому саме Дюмін

Олексія Дюміна називають одним із основних претендентів на роль "наступника" Путіна, хоча поки нема підстав казати, що диктатор зібрався віддавати владу.

Що цікаво, ймовірний керівник "КТО" є уродженцем Курська, тому пропагандисти вважають, що для нього це буде "справою честі". Хоча про яку честь може йтися, коли говоримо про воєнних злочинців.

Як пише "Агентство", Дюмін був присутній на нараді в резиденції диктатора Ново-Огарьово, яку напередодні провів Путін щодо ситуації в Курській області. Водночас міністра оборони Андрія Бєлоусова у Ново-Огарьово не було.

Крім того, вважається, що після заколоту Пригожина Путін не довіряє своєму генералітету, тому вирішив призначити людину, в лояльності якої особисто впевнений.

Родичі в Україні

Родичі дружини Дюміна Ольги живуть в Україні. Російський проєкт "Важные истории" стверджує, що двоюрідна сестра дружини Дюміна Ольги працює в системі української енергетики, тож після повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ вона негативно ставиться до своїх впливових родичів в РФ.

Дюмін є підсанкційною особою в багатьох країнах світу за підтримку військової агресії РФ проти України.

Раніше в МЗС України назвали мету операції в Курській області.

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