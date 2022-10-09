Путін призначив відповідального за війну в Україні: хто він і чому це жодним чином не зарадить армії РФ

Російські Z-патріоти досі істерично сподіваються, що у Путіна в рукаві є якісь козирі у вигляді "запасної" армії, яка виправить ситуацію для РФ.

Російський диктатор Володимир Путін призначив генерала Сергія Суровікіна командувачем військ РФ в Україні. Це фактично перша спроба росіян поставити єдиного командувача для сил окупантів в Україні, за винятком спроб Путіна особисто керувати подіями на фронті.

Про це розповів військовий оглядач Денис Попович в ефірі Радіо НВ.

"Ми про нього (Суровікіна - ред.) чули у зв’язку з тим, що він командував військами, які наступали на Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне навесні-влітку, а відтак він був призначений тому що він має більш-менш "позитивний кейс" на території України. Все ж таки ми пам’ятаємо, що ці міста були захоплені і таким чином ця людина в очах кремлівського керівництва має [певну репутацію]", — пояснив Попович.

За його словами, це фактично перша спроба росіян поставити єдиного командувача для окупантів в Україні, за винятком спроб російського диктатора особисто керувати подіями на фронті. Фактично у Кремлі знайшли майбутнього винуватця програшу РФ у цій війні.

"Зараз вони цю людину призначали і сподіваються на те, що це може впорядкувати їхні дії. Частково це можливо і так, але проблеми росіян носять системний характер і це не залежить від того, яку людину вони призначать командувати "операцією", — наголосив Попович.

Експерт каже, що російські Z-патріоти досі істерично сподіваються, що у Путіна в рукаві є якісь козирі у вигляді "запасної" армії, яку ось-ось мають "увести в гру".

"Усі ці Z-патріоти, як кажуть, вони вважають, що у Путіна десь є там у кишені армія запасна, яка оснащена за останнім словом техніки і ось-ось він має ввести її в гру і тоді всім буде страшно. Так от, такої армії немає і про це свідчить мобілізація, яку він оголосив. Тому все те, що зараз демонструє Росія на полі бою — воно і є "серйозно". Введено майже всі сили та засоби, включаючи мобілізацію, але окрім ядерної зброї", — пояснив експерт.

Попович впевнений, що тепер Путіну залишається лише піднімати ставки і продовжувати погрожувати ядерною зброєю.

"Тому все те, що він зараз може зробити — це підвищити ставки ну і ясна річ почати погрожувати використанням ядерної зброї, або з точки зору демонстрації, або не дай боже з точки зору її бойового застосування. Тому я думаю даремно від нього вимагають якихось див на полі бою", — сказав Попович.

Хто керує війною в Україні

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 8 жовтня призначив командувачем об'єднаного угруповання військ армії РФ генерала Сергія Суровікіна.

Крім того, напередодні призначення Путін затвердив нового керівника східного військового округу. Його очолив Рустам Мурадов.

Тим часом на тлі критики мобілізації в РФ Путін готує підґрунтя для звільнення міністра оборони Сергія Шойгу. Наразі очільник Кремля шукає підтримку серед силовиків, аби хоч якось зміцнити свої позиції.

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