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“Гармати замість масла”: Путін під час виступу процитував нацистського злочинця

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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“Гармати замість масла”: Путін під час виступу процитував нацистського злочинця

Фото: Associated Press

Очільник Кремля Путін під час виступу 21 лютого процитував нацистського злочинця Рудольфа Гесса.

Путін у своєму посланні до Федеральних зборів РФ процитував нациста Рудольфа Гесса. Очільник Кремля заявив, що, мовляв, "РФ не розвиватиме оборонну промисловість на шкоду економіці".

Про це він заявив 21 лютого у посланні до Федеральних зборів РФ.

За його словами, РФ начебто не має мети розвивати оборонну промисловість на шкоду економіці та використав висловлювання “гармати замість масла”, яке належить нацистському злочинцю Рудольфу Гессу.

“Є такий стійкий вираз: “гармати замість масла”. Оборона країни, звичайно, найважливіший пріоритет, але вирішуючи стратегічні завдання у цій сфері, ми не маємо повторювати помилок минулого, не маємо руйнувати власну економіку”, — сказав Путін.

Додамо, що Рудольф Гесс був політичним та державним діячем Німеччини та одним з керівників Третього Райху. Він був, як зазначається, “нацистом номер три”. Вже у 1945-46 роках він постав перед Нюрнберзьким процесом другим, після Герінга, у списку обвинувачених за злочини нацистів.

Нагадаємо, що Путін 21 лютого виступає на Федеральних зборах РФ, де, як йому притоманно, звинувачує у проблемах Росії Європу та Україну та відхрещується від війни.

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Дата публікації
Перегляди
5054
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