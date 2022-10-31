Путін продовжуватиме війну проти України 2023 року: аналітики назвали основні цілі диктатора

Аналітики з Інституту вивчення війни вважають, що президент Росії Володимир Путін, ймовірно, продовжуватиме війну наступного року проти України, щоб утримати окуповані території, а також створити умови для припинення підтримки України країнами Заходу.

Про це йдеться у новому звіті ISW.

"Путін, ймовірно, не залишив надії на досягнення своїх максималістських цілей в Україні за допомогою звичайних військових засобів, які він переслідує паралельно із зусиллями зі зламу волі України до війни та бажанням Заходу продовжувати підтримувати Київ", — йдеться у повідомленні.

При цьому аналітики організації вважають, що російський президент навряд чи піде на ескалацію із застосуванням тактичної ядерної зброї, якщо не станеться раптовий крах російських Збройних сил.

"Така ситуація можлива, але малоймовірна", — наголошують експерти.

Також в ISW вважають малоймовірним сценарієм те, що Путін піде на прямий військовий конфлікт із НАТО. При цьому дослідники вважають, що російський президент, швидше за все, продовжить натякати на можливість застосування Росією тактичної ядерної зброї та нападу на НАТО в рамках своїх зусиль, щоб зламати волю Заходу продовжувати підтримувати Україну.

Раніше радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що у Росії вже фіксують внутрішні конфлікти, але після тактичних поразок окупантів на полі бою у країні-агресорці дуже швидко почнуться незворотні процеси. Ймовірно, вже у 2023 році з'явиться особа, яка тимчасово виконувати обов'язки президента РФ.

А Путін заявив, що війна проти України "була неминучою", але сталася не "з вини Москви".

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