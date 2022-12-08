Путін продовжує робити згубні помилки у війні: в Пентагоні спрогнозували сценарії війни взимку

У Пентагоні вважають, що попереду ще значна кількість бойових дій.

Жорстокі російські атаки на українську інфраструктуру не зламали хребет українцям, а лише посилили опір вторгненню окупантів Путіна.

Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, передає пресслужба Пентагону.

За його словами, російський диктатор продовжує робити згубні помилки у війні Росії проти України.

"Російська війна проти України триває вже 10 місяців, і Путін зазнав поразки в цілому. Українці відбили першу атаку на Київ, а потім встояли в боях на сході країни. Українські війська розпочали контратаку в Харківській області, яка відтіснила росіян від другого за величиною міста в країні, а потім витіснили росіян зі стратегічного міста Херсона", – сказав Міллі.

Проте американський генерал прогнозує, що попереду ще значна кількість бойових дій.

"Але просто зараз ситуація на місці така, що лінії (зіткнення. – Ред.) стабілізуються, і з настанням зими все трохи сповільниться через мороз. Потім з’явиться потенційна можливість для наступу обох сторін у розпал зими через погоду та рельєф місцевості", – додав голова Об’єднаного комітету начальників штабів США.

Міллі назвав ракетні атаки РФ по мирному населенню та цивільній інфраструктурі неприйнятними.

"Вони намагаються зламати хребет, зламати волю українського народу. Але це призвело до підвищення рівня стійкості та опору з боку українського народу", – наголосив він.

Начальник штабу оборони Великої Британії, адмірал Тоні Радакін додав, що війна проти України має бути стримувальним фактором для інших націй, натякаючи на прагнення Китаю захопити Тайвань.

"Росія зробила цю катастрофічну помилку (вторгнення до України. – Ред.). РФ – тепер вона дипломатично ізольована і економічно покалічена", – підсумував він.

Раніше Марк Міллі назвав звільнення Криму воєнним шляхом малоймовірним. Також Міллі натякав, що українцям варто задуматися про переговори з Росією.

Своєю чергою головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що українські військові не приймуть жодних домовленостей чи компромісних рішень із РФ. На його думку, єдина умова для переговорів – Росія має залишити всі захоплені території України.

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