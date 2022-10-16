Путін продовжує роззброювати Лукашенка: ешелон з білоруськими танками відправили до Донецька

А до окупованого Луганська вирушив ешелон з білоруськими "Уралами", знятими зі складів зберігання.

Режим Лукашенка продовжує надавати Росії військову техніку. Зокрема, 14 жовтня ешелон з 25-ма танками відправили у напрямку окупованого Донецька.

Про це інформує моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"14 жовтня, четверта група з 25 танків Т-72А ЗС РБ вирушила зі залізничної станції "Уреччя" (Мінська область) на станцію "Успенська" (Ростовська обл, РФ) і далі в напрямку Донецька", – йдеться в повідомленні.

Ешелон має прибути до пункту призначення 24 жовтня.

Танки були зняті зі зберігання з 969-ї бази резерву танків (Уреччя, Мінська область) і перевозилися на гілці Осиповичі-Могилів-Орша-РФ.

Крім того, також 14 жовтня, з залізничної станції "Старі Дороги" на станцію "Каменська" (Ростовська обл, РФ) і далі в напрямку Луганська вирушив ешелон з "Уралами", які перевозяться на 8 платформах. Техніка має прибути до 22 жовтня.

У моніторинговій групі нагадали, що у місті Старі дороги розташована 288-та база резерву автомобільної техніки, де, мабуть, і були зняті зі зберігання вантажівки "Урал".

РФ нишпорить по військових складах Білорусі

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що з Білорусі до Росії найближчим часом перекинуть 13 ешелонів з боєприпасами та матеріально-технічними засобами.

Моніторингова група "Білоруський гаюн" також заявляла, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко може постачати російським окупантам танки.

Лукашенко за проханням Путіна вже роззброює свою державу, тому наступ Білорусі на Україну з кожним днем стає менш імовірним, вважає політичний експерт Дмитро Васильєв.

Натомість, до Білорусі прибули перші ешелони з російськими військовими. Їх зустрічали з хлібом і сіллю (фото). Українська розвідка вважає, що Путін намагається втягнути білорусів у війну проти України. Біля українського кордонну перебуває 6 білоруських батальйонів.