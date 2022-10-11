"Путін програє війну і діє, як боягуз": реакція західних ЗМІ на ракетний обстріл України

Масований ракетний обстріл Росією українських міст став однією з головних тем у західних ЗМІ. Низка видань зазначила, що президент Росії Володимир Путін готовий перейти будь-які межі, аби виправдатися перед своїми прибічниками за поразки на полі бою і підрив Кримського мосту.

ТСН.ua зібрав реакцію західних медіа на подію.

Видання CNN зазначає, що ракетний обстріл об'єктів енергетики може свідчити про готовність Путіна до нового кривавого повороту у війні.

"Меседж був очевидним для світу. Путін не має наміру принижуватися. Він не визнає поразки. І він цілком готовий вчинити різанину серед цивільного населення та невибірковий терор у відповідь на низку невдач на полі битви. Цілі в понеділок мали невелику військову цінність і, по суті, відображали потребу Путіна знайти нові цілі через його неспроможність завдати поразки Україні на полі бою", - пише CNN.

Як зазначає видання, удар по об'єктах енергетики в понеділок здався "тонким натяком на нещастя, яке може спричинити російський президент із настанням зими", навіть коли його армія відступає перед українськими військами, які використовують західну зброю.

"Це ймовірність того, що Путін може передвіщати новий кривавий поворот у війні, яка пройшла через кілька стратегічних фаз після вторгнення в лютому", - йдеться в публікації.

Як пише The Washington Post, х виля російських авіаударів, що сколихнула Київ у понеділок вранці, зруйнувала багатомісячний спокій, повернувши місто знову в центр війни, яка тривала майже вісім місяців.

"Нормальна життєдіяльність міста багато в чому відновилися після того, як навесні спроба Росії вторгнутися в столицю та повалити український уряд провалилася... Але атака в понеділок, здається, перетнула попередні кордони, встановлені Росією, оскільки ракети вперше влучили в саме серце Києва, поблизу урядових міністерств, пішохідних вулиць і комерційних зон", - зазначає видання.

The Guardian наголошує, що масові удари Путіна в понеділок "були відчайдушною відповіддю критикам його армії вдома, на той факт, що вторгнення Росії провалюється, і на його власну поранену гордість після того, як Кримський міст, улюблений проект, вибухнув цими вихідними".

Як нагадує видання, у своїй короткій промові Путін заявив, що удари були завдані на "прохання Міноборони". Якщо це правда, це є одним із перших рішень, прийнятих генералом Сергієм Суровікіним, новим російським командувачем, якого прозвали "генералом Армагеддоном" за його жорсткий і неортодоксальний підхід до ведення війни.

"Я не здивований тим, що відбувається в Києві. Суровікін абсолютно безжальний, мало зважає на людське життя. Я боюся, що його руки будуть повністю в українській крові", - сказав The Guardian колишній чиновник міністерства оборони, який працював з ним.

Коментуючи ракетні удари РФ по цивільних об'єктах в Україні, італійська газета Corriere della Sera написала 11 жовтня:

"Обстріли міст та цивільної інфраструктури показують... провал російської "спецоперації" в Україні. Простежується логіка боягуза, який не може перемогти у відкритому протистоянні, тож змушений завдати удару нижче паска. Володимир Путін від самого початку обіцяв, що йде "звільняти" і "денацифікувати" Україну. З благословення Патріарха Московського він постав у сяйві лідера з місією повернути до Росії-матінки її діток, які стали жертвами корумпованого режиму, фінансованого НАТО. Але факти свідчать про абсолютно протилежне. І самі удари по Києву і великих українських містах було скоєно після тривалої серії невдач, що супроводжують ось уже майже вісім місяців російське вторгнення", цитує статтю DW.

Коментатор британського видання Financial Times розмірковував про можливу реакцію Заходу на ракетні удари Росії по українських містах.

"Однією з відповідей західних демократій має стати швидке постачання України передових оборонних систем, які вона давно просила. У противному разі, Україна стане тільки ще більш вразливою, а страждання, яких зазнають її громадяни, будуть ще більшими", - йдеться в публікації.

Водночас, зазначає видання, західні демократії також мають готуватися до можливих спроб Москви взяти під приціл їхню інфраструктуру.

"Після вибухів на російському газогоні Північний потік... й розслідуваних нині актів саботажу на кабельних мережах, що у вихідні паралізували частину залізничної мережі Німеччини, в понеділок було скоєно кібератаку на сайти аеропортів США, в чому звинувачують російських хакерів. Союзники повинні не тільки збільшити підтримку України, а й посилити спостереження за найважливішими енергетичними, транспортними та комунікаційними мережами - і бути готовими до того, що одним з наступних кроків Путіна може стати спроба розширення війни", - застерігає Financial Times.

Масований обстріл України

Зранку 10 жовтня росіяни активізували свій терор щодо мирного населення - одразу у декількох великих містах України пролунали вибухи. Лише до обіду окупанти випустили 83 ракети, 43 з них збито.

Станом на 17:00 сталось влучання по об’єктах критичної інфраструктури у 12 областях та Києві, виникло понад 30 пожеж. Внаслідок ворожих атак загинуло 11 осіб, травмовано – 89.

Масовані ракетні удари по Україні росіяни планували ще з 2-3 жовтня, основною метою РФ було знищення ТЕС, створення паніки серед українців та залякування європейської громадськості, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

11 жовтня окупанти знову атакували Україну ракетами і іранськими безпілотниками-камікадзе Shahed-136. Майже на всій території України зранку у вівторок була оголошена повітряна тривога.

Читайте також: